Bogucki ustawia Giertycha do pionu. "Kolejne galopujące rojenia"

  • Polityka
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Roman Giertych na konferencji prasowej w Sejmie oraz wpis Zbigniewa Boguckiego z portalu X / autor: Fratria/X-Zbigniew Bogucki
Roman Giertych na konferencji prasowej w Sejmie oraz wpis Zbigniewa Boguckiego z portalu X / autor: Fratria/X-Zbigniew Bogucki

Trwa wymiana ciosów pomiędzy Zbigniewem Boguckim a Romanem Giertychem ws. sędziów Sądu Najwyższego. Poseł Koalicji Obywatelskiej próbował dogryźć szefowi Kancelarii Prezydenta RP, ale nadział się na ripostę. „To nie sędziowie opuszczą SN, to Pana opuścił zdrowy rozsądek i parę innych cech przyzwoitego człowieka. Wierzę w Boga, a nie w Pana kolejne galopujące rojenia” - napisał Bogucki na portalu X.

Giertych zagroził wcześniej sędziom Sądu Najwyższego, a przynajmniej tym, których sam uważa za „neo-sędziów”, że w październiku opuszczą oni budynek sądu. Na pogróżki posła KO odpowiedział Bogucki:

Panie Romanie Giertych, to nie sędziowie wyjdą w październiku tego roku z Sądu Najwyższego, to Was Naród wyprowadzi z ław rządowych po wyborach w październiku przyszłego rok. Dobra rada, niech Pan jutro nie przebywa tak długo na słońcu, bo w tych upałach znowu się skończy przegrzaniem głowy i splątaniem - żeby Pan nie mówił, że nie ostrzegałem.

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Giertych wszedł w polemikę z szefem Kancelarii Prezydenta RP i również odpowiedział za pomocą portalu X.

Panie Zbigniewie Bogucki na jesieni fałszywi sędziowie opuszczą budynek SN. Może mi Pan nie wierzyć, ale zobaczy Pan. A próba straszenia tym co będzie za rok staje się nudna. Za rok spokojnie wygramy wybory parlamentarne i zaczniemy się przygotowywać do prezydenckich. Tym razem Nawrockiego nikt nie zlekceważy. Dokładnie tak będzie

— czytamy we wpisie posła KO.

Pana opuścił zdrowy rozsądek”

Prezydencki minister nie pozostał dłużny i kontynuował wyjaśnianie Giertycha.

To nie sędziowie opuszczą SN, to Pana opuścił zdrowy rozsądek i parę innych cech przyzwoitego człowieka. Wierzę w Boga, a nie w Pana kolejne galopujące rojenia

— skomentował.

Nie straszę wygranymi wyborami, po których opuścicie ławy rządowe, po prostu odwołuję się do doświadczenia ostatnich wyborów prezydenckich, które Wasz kandydat miał wygrać w cuglach i mówię: robimy nie gadamy

— dodał Bogucki.

Na koniec odniósł się do sekty „Silnych razem”.

Winszuję (od niemieckiego wünschen), że przestał Pan wreszcie liczyć głosy na Trzaskowskiego i zrozumiał Pan po roku od wyborów, że Prezydentem RP jest Karol Nawrocki. Gdyby Pan to jeszcze przekazał sinym razem z nienawiści, których Pan sukcesywnie przedmiotowo wykorzystuje karmiąc ich chorymi teoriami, to byłby dobry uczynek na niedzielę

— napisał prezydencki minister.

xyz/wPolityce/X

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Zespół wPolityce.pl

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