Trwa wymiana ciosów pomiędzy Zbigniewem Boguckim a Romanem Giertychem ws. sędziów Sądu Najwyższego. Poseł Koalicji Obywatelskiej próbował dogryźć szefowi Kancelarii Prezydenta RP, ale nadział się na ripostę. „To nie sędziowie opuszczą SN, to Pana opuścił zdrowy rozsądek i parę innych cech przyzwoitego człowieka. Wierzę w Boga, a nie w Pana kolejne galopujące rojenia” - napisał Bogucki na portalu X.
Giertych zagroził wcześniej sędziom Sądu Najwyższego, a przynajmniej tym, których sam uważa za „neo-sędziów”, że w październiku opuszczą oni budynek sądu. Na pogróżki posła KO odpowiedział Bogucki:
Panie Romanie Giertych, to nie sędziowie wyjdą w październiku tego roku z Sądu Najwyższego, to Was Naród wyprowadzi z ław rządowych po wyborach w październiku przyszłego rok. Dobra rada, niech Pan jutro nie przebywa tak długo na słońcu, bo w tych upałach znowu się skończy przegrzaniem głowy i splątaniem - żeby Pan nie mówił, że nie ostrzegałem.
Giertych wszedł w polemikę z szefem Kancelarii Prezydenta RP i również odpowiedział za pomocą portalu X.
Panie Zbigniewie Bogucki na jesieni fałszywi sędziowie opuszczą budynek SN. Może mi Pan nie wierzyć, ale zobaczy Pan. A próba straszenia tym co będzie za rok staje się nudna. Za rok spokojnie wygramy wybory parlamentarne i zaczniemy się przygotowywać do prezydenckich. Tym razem Nawrockiego nikt nie zlekceważy. Dokładnie tak będzie
— czytamy we wpisie posła KO.
„Pana opuścił zdrowy rozsądek”
Prezydencki minister nie pozostał dłużny i kontynuował wyjaśnianie Giertycha.
To nie sędziowie opuszczą SN, to Pana opuścił zdrowy rozsądek i parę innych cech przyzwoitego człowieka. Wierzę w Boga, a nie w Pana kolejne galopujące rojenia
— skomentował.
Nie straszę wygranymi wyborami, po których opuścicie ławy rządowe, po prostu odwołuję się do doświadczenia ostatnich wyborów prezydenckich, które Wasz kandydat miał wygrać w cuglach i mówię: robimy nie gadamy
— dodał Bogucki.
Na koniec odniósł się do sekty „Silnych razem”.
Winszuję (od niemieckiego wünschen), że przestał Pan wreszcie liczyć głosy na Trzaskowskiego i zrozumiał Pan po roku od wyborów, że Prezydentem RP jest Karol Nawrocki. Gdyby Pan to jeszcze przekazał sinym razem z nienawiści, których Pan sukcesywnie przedmiotowo wykorzystuje karmiąc ich chorymi teoriami, to byłby dobry uczynek na niedzielę
— napisał prezydencki minister.
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763686-bogucki-ustawia-giertycha-do-pionu-sinym-razem-z-nienawisci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.