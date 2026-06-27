Giertych wygraża sędziom SN! Zareagował Bogucki: "Dobra rada..."

  • Polityka
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Roman Giertych / autor: Fratria
Roman Giertych / autor: Fratria

Czy mec. Roman Giertych grozi sędziom Sądu Najwyższego? Poseł Koalicji Obywatelskiej zamieścił wpis na platformie X, w którym zwraca się do tzw. „neosędziów”. Na jego wpis odpowiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Giertych zagroził sędziom Sądu Najwyższego, a przynajmniej tym, których sam uważa za „neo-sędziów”, że w październiku opuszczą oni budynek sądu. Jak miałoby do tego dojść?

Chciałbym wszystkim neo-sędziom SN powiedzieć jasno: w październiku tego roku wyjdziecie z budynku SN zgodnie z orzeczeniem 3 izb, ETPcZ, TSUE i orzeczeniem TK, o które wniesiemy po przywróceniu TK do funkcjonalności. Aby później żaden z was nie mówił, że nie byli ostrzeżeni

— napisał Giertych.

Na pogróżki mecenasa zareagował Zbigniew Bogucki.

Panie Romanie Giertych, to nie sędziowie wyjdą w październiku tego roku z Sądu Najwyższego, to Was Naród wyprowadzi z ław rządowych po wyborach w październiku przyszłego rok. Dobra rada, niech Pan jutro nie przebywa tak długo na słońcu, bo w tych upałach znowu się skończy przegrzaniem głowy i splątaniem - żeby Pan nie mówił, że nie ostrzegałem

— czytamy.

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Zespół wPolityce.pl

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