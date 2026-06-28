Koalicjant Tuska negocjuje z Pałacem. Nowy plan po wetach

Polska 2050 negocjuje z Pałacem Prezydenckim porozumienie ws. projektu regulującego rynek kryptoaktywów – przekazały PAP źródła w ugrupowaniu. Według rozmówców przedstawiciele ugrupowania spotkali się z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim, a po spotkaniu ustalono kilka zmian w projekcie, które miałyby odpowiadać oczekiwaniom prezydenta.
Tzw. ratunkowy projekt dla rynku kryptoaktywów ugrupowanie po raz drugi skierowało do Sejmu w czerwcu br., po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę w tej sprawie.
Z informacji PAP wynika, że Polska 2050 prowadzi rozmowy z ośrodkiem prezydenckim na temat ewentualnych poprawek do projektu, które spotkałyby się z akceptacją prezydenta. W ub. piątek w resorcie funduszy i polityki regionalnej odbyło się spotkanie w tej sprawie. Według rozmówców PAP Nawrockiego reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, obecna była też ministra funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szef klubu parlamentarnego ugrupowania Paweł Śliz i wnioskodawca projektu regulującego rynek kryptoaktywów - poseł Adam Gomoła.
Po rozmowach - jak ustaliła PAP - w ostatnią środę do KPRP została skierowana kompromisowa wersja projektu Polski 2050; partia oczekuje obecnie na odpowiedź strony prezydenckiej.
PAP nie udało się skontaktować z przedstawicielem Pałacu Prezydenckiego.
Jakie poprawki?
Jak wynika z informacji zbliżonych do Polski 2050, efektem rozmów przedstawicieli Polski 2050 z ośrodkiem prezydenckim była zgoda na kolejne poprawki, zakładające m.in. skrócenie maksymalnego terminu, na jaki Komisja Nadzoru Finansowego może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji. W dotychczasowym brzmieniu projektu okres ten miał wynosić nie więcej niż 6 miesięcy. Kolejna ustalona zmiana - według rozmówców PAP - zakładałaby wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za błąd urzędnika z kontekście blokady rachunku wykonanej z naruszeniem prawa.
Ewentualne poprawki - według rozmówców - miałyby zostać formalnie zgłoszone na etapie prac w komisji sejmowej. Źródło PAP poinformowało również, że - zgodnie z prośbą posłów Polski 2050 - marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził zgodę na skrócenie czasu konsultacji społecznych.
Złożony w Sejmie projekt Polski 2050 od zawetowanej przez prezydenta ustawy różni się tym, że zawiera trzy poprawki, które prezydent zgłaszał w toku prac parlamentarnych, m.in. obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów (czyli cyfrowych jednostek wartości przypisanych do konkretnego projektu inwestycyjnego), usunięcie „niektórych przepisów nadregulacyjnych”; kolejna poprawka miała sprawić, że ustawa „będzie mniej restrykcyjna dla rynku”.
W trakcie majowych prac w Sejmie debatowano nad czteroma projektami regulującymi rynek kryptoaktywów. Bogucki domagał się kilkunastu zmian w propozycji rządowej, m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy), czy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.
Polityk pozytywnie wypowiadał się o projekcie Polski 2050, twierdził m.in., że jest on zbieżny z niektórymi rozwiązaniami, których oczekiwał prezydent. Ostatecznie zdecydowano o uznaniu rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów za wiodący. Tym samym prace nad propozycjami - prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji - nie były kontynuowane.
Weto i kolejna zapowiedź rządu
Ostatecznie 11 czerwca prezydent Nawrocki zawetował rządową ustawę. Zgodnie z tą regulacją Komisja Nadzoru Finansowego miała być organem nadzorczym dla tego rynku i upoważniała ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty.
Tego samego dnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w TVP Info zapowiedział, że rząd przygotuje kolejny projekt ustawy regulujący ten rynek.
Prezydent wcześniej, dwukrotnie wetując ustawy przygotowane przez rząd ws. kryptoaktywów, argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Ustawa zawetowana w czerwcu od poprzednich różniła się tym, że uwzględniała jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą KNF we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
Celem ustawy o kryptowalutach jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje rynek kryptoaktywów.
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olnk/PAP
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