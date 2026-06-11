Donald Tusk w swoim stylu zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa zawetowała kolejną ustawę o kryptoaktywach, argumentując, że koalicja 13 grudnia nie wprowadziła do niej odpowiednich poprawek. Tusk myślał, że błyśnie, ale komentatorzy życia politycznego szybko sprowadzili go na ziemię…
Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy te wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku i upoważniały ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty.
To trzeci raz, gdy prezydent Karol Nawrocki wetuje przepisy ustawy o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.
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„Bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli”
Tusk postanowił z tej okazji zaatakować prezydenta Nawrockiego.
Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli
— napisał na portalu X.
„NADregulacja oczywiście szkodliwa”
Wpis Tuska jak zwykle cieszył się ogromnym zainteresowaniem komentatorów.
Brzmi niewiarygodnie, ale premier znów położył na biurko prezydenta bubel legislacyjny. Jest chyba bardziej niekompetentny, niż wszyscy myśleli
— skomentował Marcin Możdżonek z Konfederacji.
Trzeci raz ta sama ustawa, zobowiązanie rządu wobec swoich mocodawców musi być tutaj poważniejsze, niż wszyscy myśleli
— napisał europoseł PiS Waldemar Buda.
Prezydent jest konsekwentny i broni zdrowego rozsądku w polityce. Regulacja rynku kryptowalut jest potrzebna, ale proponowana przez Pana NADregulacja oczywiście szkodliwa
— dodał poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Wydaje mi się, że dużo większym problemem dla pana są uwikłania Romana Giertycha i jego szefa, czyli pana. Powsadzacie wszystkich dziennikarzy? Już widać, że nikogo nie udaje się wam zastraszyć. A teraz nie ma już odwrotu
— skomentował dziennikarz Telewizji wPolsce24 Wiktor Świetlik.
Nie no - czwarty raz wrzucie ten sam, absurdalny projekt - krytykowany od prawa do lewa przez każdego, kto choć trochę orientuje się w temacie. Myślę, że za czwartym razem Wam się uda
— napisał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762429-nieudana-szarza-tuska-na-nawrockiego-wobec-swoich-mocodawcow
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