Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w Senacie apelował do polityków koalicji rządzącej, aby przyjęli poprawki prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głowa państwa już dwukrotnie zawetowała projekty w tej kwestii. „Myślę, że wszyscy powinniśmy stanąć w odpowiedzialności, żeby to zakończyć i mówię to w imieniu prezydenta. Ale żeby to zakończyć, należy wyjść sobie naprzeciw. (…) Proszę, żeby się pochylić nad częścią poprawek” - mówił do senatorów Zbigniew Bogucki.
Dobrze się stało, że po pierwszym czytaniu jedna z łącznie 16 poprawek, które były zgłoszone przeze mnie w imieniu prezydenta, znalazła uznanie. Dotyczy to tworzenia raportu przez komisję nadzoru finansowego i MF. To potrzebne dla wszystkich tych, którzy inwestują czy chcieliby bezpiecznie inwestować na rynku kryptoaktywów (…), ale też dla przedsiębiorców
— mówił do senatorów Zbigniew Bogucki.
„To jest pierwszy taki przypadek”
Prezydencki minister zwrócił uwagę na brak woli ze strony rządzących, by porozumieć się z prezydentem ws. ustawy o kryptowalutach.
Ustawa prezydenta w istocie opierała się na fundamencie ustawy rządowej. To był gest Karola Nawrockiego po dwóch wetach, kiedy nie było refleksji po stronie rządowej, po stronie większości koalicyjnej, żeby uwzględnić zastrzeżenia prezydenta zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. To jest pierwszy taki przypadek. Nie znam przypadku w historii polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku, żeby ustawa była dwukrotnie odsyłana do parlamentu i nie jest to winą pana prezydenta. Dlaczego? Ponieważ po pierwszym wecie w przypadku każdej innej ustawy, nawet w przypadku dużego sporu politycznego, (…) rządzący potrafili wycofywać się z części rozwiązań, na które wskazywał jako wadliwe pan prezydent. Natomiast w tej ustawie dotyczącej kryptoaktywów, mam wrażenie, że padł rozkaz – ani kroku wstecz. Ustawa, która trafiła za pierwszym razem i prezydent jej nie podpisał, to właściwie trafiła w niezmienionym kształcie ponownie na biurko prezydenta z jedną zaledwie poprawką (…) zgłoszoną przez klub Polski 2050
— zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta RP.
Myślę, że wszyscy powinniśmy stanąć w odpowiedzialności, żeby to zakończyć i mówię to w imieniu prezydenta. Ale żeby to zakończyć, należy wyjść sobie naprzeciw. (…) Proszę, żeby się pochylić nad częścią poprawek
— zaapelował Bogucki.
Całe wystąpienie Zbigniewa Boguckiego w Senacie można zobaczyć tutaj:
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760740-skad-weta-prezydenta-bogucki-obnazyl-hipokryzje-koalicji-tuska
