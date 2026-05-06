Wszystko wskazuje na to, że w Sejmie nastąpią kolejne próby zmierzające do przyjęcia projektu, regulującego rynek kryptowalut w Polsce. Rząd Donalda Tuska kieruje do Sejmu trzeci swój projekt w tej sprawie, a jednocześnie dziś do marszałka Sejmu skierowana została prezydencka propozycja w tej sprawie. Czy jest szansa, że zostanie ona poważnie potraktowana przez obecną koalicję rządzącą? „Nie uważam, że a priori koalicja powinna odrzucić projekt prezydencki, tylko zdecydować w tej sprawie dopiero po jego analizie” - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.
Paweł Śliz przyznaje, że nie zna nowego projektu rządowego ws. kryptowalut, nie wie zatem, czy i w jaki sposób różni się on od dwóch poprzednich projektów zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Nie widziałem projektu ws. kryptowalut, który rząd teraz przygotował, znam projekt Polski 2050, który jest i który w ocenie pana prezydenta jest możliwy do podpisania. Na pewno będziemy chcieli przekonać do tego, że te rozwiązania, które Polska 2050 proponuje, są dobrymi rozwiązaniami i warto nad nimi pochylić głowę
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Śliz.
„Koalicja powinna pokazać, że potrafi pomyśleć o obywatelu”
Czy szef klubu Polski 2050, że należałoby pracować także nad projektem prezydenckim ws. kryptowalut?
Jestem zawsze otwarty do pracy nad każdym projektem, który zapewnia bezpieczeństwo obywateli. Nie uważam, że a priori koalicja powinna odrzucić projekt prezydencki, tylko zdecydować w tej sprawie dopiero po jego analizie
— zaznacza poseł.
Czy uda się w końcu przyjąć jakikolwiek projekt ws. kryptowalut?
Koalicja powinna pokazać, że potrafi pomyśleć o obywatelu, dość takiej wiecznej walki PiS-u z KO, KO z PiS-em, tylko warto wreszcie przyjąć dobre rozwiązanie i też pokazać, że da się dla dobra obywateli rozmawiać ponad podziałami, które oczywiście są
— podkreśliła Śliz.
Prezydencki projekt ustawy
O skierowaniu przez prezydenta projektu w sprawie kryptoaktywów Zbigniew Bogucki poinformował dzisiaj na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.
Bogucki wyjaśnił, że prezydencki projekt zasadza się na trzech zasadniczych filarach. Pierwszy - jak zaznaczył - najważniejszy filar to ochrona konsumentów i inwestorów. Jako drugi wymienił kwestię realnego i skutecznego nadzoru państwa, a trzeci filar dotyczy zabezpieczenia konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach rynku kryptoaktywów.
Bogucki zaznaczył, że prezydencki projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym.
I to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta
— podkreślił.
Kolejny rządowy projekt
Z kolei dziś rano minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów.
Nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został właśnie skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów
— przekazał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Dodał, że w projekcie została zaostrzona odpowiedzialność za „oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów”.
Rząd konsekwentnie będzie stał po stronie Polaków. Niestety dwie poprzednie ustawy zawetował Prezydent Nawrocki. Po czyjej stronie stanie tym razem?
— napisał minister.
Złożenie po raz trzeci do Sejmu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak mówił, jedyną zmianą, jaką będzie proponował w projekcie, będzie „wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank”.
