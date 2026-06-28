Wśród tzw. 100 konkretów, z którymi Platforma Obywatelska szła do wyborów, było również pięć dotyczących ochrony zdrowia. Ile z nich udało się spełnić rządzącej koalicji? Odpowiedź jest prosta: żadnego. Zamiast spełnionych obietnic jest 20-miliardowy dług. Analizy fatalnych wyników rządów ekipy Donalda Tuska w tym zakresie podjęli się Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w programie Polsat News - „Polityczny WF”.
Pięć ze stu konkretów
Piotr Witwicki wymienił kolejne obietnice wyborcze Platformy w ramach ochrony zdrowia.
Geriatria – brak efektów. Powiatowe Centra Zdrowia – ile, Marcin, powstało w takim razie, jak uważasz, powiatowych centrów zdrowia?
— pytał dziennikarz.
No, pewnie żadne
— odparł zgodnie z prawdą współprowadzący Marcin Fijołek.
Zniesienie limitów NFZ – czas oczekiwania wzrósł z 3,5 miesiąca do 4,2 miesiąca.
— wyliczał dalej Witwicki.
Bon stomatologiczny – brak konkretów. System e-rejestracji – wciąż nie działa sprawnie. To jest uderzenie w podstawową opowieść o wiarygodności obietnic.
— stwierdził publicysta.
„Standardy z Uzbekistanu z lat 90.”
Marcin Fijołek ciągnął jednak tę „opowieść”.
Brakuje 20 miliardów, więc opowieść o bonie stomatologicznym nie byłaby porywająca, bo trzeba by na to znaleźć pieniądze w kasie
— zaznaczył.
„Ogon macha psem”
Według Fijołka problem jest systemowy.
Radna Martyna Jałoszyńska z Lewicy sprawdziła spółki miejskie – w radach nadzorczych wodociągów, SKM, metra, tramwajów czy Pałacu Kultury wszędzie są politycy Koalicji Obywatelskiej
— zaznaczył publicysta Polsat News.
A Piotr Witwicki przytoczył wyliczenia Business Insider godnie z którymi „w 3/4 szpitali mazowieckich szefami są ludzie startujący z list Platformy lub PSL”.
Widać ewidentnie, że ogon macha psem. To nie jest już tylko sprawa jednej „czarnej owcy”, pana Kacprzyka
— podsumował Witwicki
„Żadnego nie dowieźli”
O niespełnionych obietnicach dot. służby zdrowia napisał na platformie X Adam Czarnecki. Wyliczył on to, co ekipa Donalda Tuska obiecała, a czego, co jak wiemy, dotąd nie spełniła.
Przed wyborami w 2023 Platforma obiecała 5 konkretów dotyczących Służby Zdrowia. Nie uwierzycie, ale po prawie 3 latach żadnego nie dowieźli
— napisał na wstępie Czarnecki.
Zwiększenie dostępności lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej - nie udało się.
Utworzenie powiatowych centrów diagnostyki - nie powstało żadne.
Zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym - średni czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi wzrósł z 3,5 miesiąca (w 2022 roku) do 4,2 miesiąca obecnie.
Wprowadzenie bonu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży - trwają „analizy”.
Wprowadzenie łatwego w obsłudze i czytelnego systemu rezerwacji wizyt (SMS-y, e-maile) - nie udało się
— czytamy.
SC/X/Polsat News/YT
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763670-ile-obietnic-spelnila-ko-ws-ochrony-zdrowia-latwo-policzyc
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