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Pięć konkretów KO ws. ochrony zdrowia. Ile zostało spełnionych? "Ogon macha psem"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: PAP/Adam Warżawa
Donald Tusk / autor: PAP/Adam Warżawa

Wśród tzw. 100 konkretów, z którymi Platforma Obywatelska szła do wyborów, było również pięć dotyczących ochrony zdrowia. Ile z nich udało się spełnić rządzącej koalicji? Odpowiedź jest prosta: żadnego. Zamiast spełnionych obietnic jest 20-miliardowy dług. Analizy fatalnych wyników rządów ekipy Donalda Tuska w tym zakresie podjęli się Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w programie Polsat News - „Polityczny WF”.

Pięć ze stu konkretów

Piotr Witwicki wymienił kolejne obietnice wyborcze Platformy w ramach ochrony zdrowia.

Geriatria – brak efektów. Powiatowe Centra Zdrowia – ile, Marcin, powstało w takim razie, jak uważasz, powiatowych centrów zdrowia?

— pytał dziennikarz.

No, pewnie żadne

— odparł zgodnie z prawdą współprowadzący Marcin Fijołek.

Zniesienie limitów NFZ – czas oczekiwania wzrósł z 3,5 miesiąca do 4,2 miesiąca.

— wyliczał dalej Witwicki.

Bon stomatologiczny – brak konkretów. System e-rejestracji – wciąż nie działa sprawnie. To jest uderzenie w podstawową opowieść o wiarygodności obietnic.

— stwierdził publicysta.

Standardy z Uzbekistanu z lat 90.”

Marcin Fijołek ciągnął jednak tę „opowieść”.

Brakuje 20 miliardów, więc opowieść o bonie stomatologicznym nie byłaby porywająca, bo trzeba by na to znaleźć pieniądze w kasie

— zaznaczył.

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Ogon macha psem”

Według Fijołka problem jest systemowy.

Radna Martyna Jałoszyńska z Lewicy sprawdziła spółki miejskie – w radach nadzorczych wodociągów, SKM, metra, tramwajów czy Pałacu Kultury wszędzie są politycy Koalicji Obywatelskiej

— zaznaczył publicysta Polsat News.

A Piotr Witwicki przytoczył wyliczenia Business Insider godnie z którymi „w 3/4 szpitali mazowieckich szefami są ludzie startujący z list Platformy lub PSL”.

Widać ewidentnie, że ogon macha psem. To nie jest już tylko sprawa jednej „czarnej owcy”, pana Kacprzyka

— podsumował Witwicki

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Żadnego nie dowieźli”

O niespełnionych obietnicach dot. służby zdrowia napisał na platformie X Adam Czarnecki. Wyliczył on to, co ekipa Donalda Tuska obiecała, a czego, co jak wiemy, dotąd nie spełniła.

Przed wyborami w 2023 Platforma obiecała 5 konkretów dotyczących Służby Zdrowia. Nie uwierzycie, ale po prawie 3 latach żadnego nie dowieźli

— napisał na wstępie Czarnecki.

Zwiększenie dostępności lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej - nie udało się.

Utworzenie powiatowych centrów diagnostyki - nie powstało żadne.

Zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym - średni czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi wzrósł z 3,5 miesiąca (w 2022 roku) do 4,2 miesiąca obecnie.

Wprowadzenie bonu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży - trwają „analizy”.

Wprowadzenie łatwego w obsłudze i czytelnego systemu rezerwacji wizyt (SMS-y, e-maile) - nie udało się

— czytamy.

SC/X/Polsat News/YT

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