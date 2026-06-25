Sesja pełna emocji! „Warszawą rządzi ośmiornica Kierwińskiego”

Adrian Zandberg ostro zaatakował władze Warszawy podczas sesji absolutoryjnej! „Panie prezydencie, to był jakiś żart. […] Słuchał pan swoją zastępczynię, która opowiadała tutaj o mleku dla niemowląt, zamiast wyjaśnić sprawę? – pytał lider Razem. Partia zaprezentowała również transparent z wizerunkiem Marcina Kierwińskiego, przygotowany specjalnie na tę okazję.
Na konferencji prasowej Razem przed rozpoczęciem sesji lider partii Adrian Zandberg ocenił, jak wygląda nadzór i zarządzanie ochroną zdrowia.
Warszawą od lat rządzi układ Kierwińskiego, ośmiornica Kierwińskiego
— wskazał.
Kierwiński zamiast Trzaskowskiego?
Jego zdaniem widać, że miastem w praktyce zamiast Rafała Trzaskowskiego rządzi szef MSWiA. Podkreślił także, że jego partia od lat apeluje o to, aby rady nadzorcze w samorządach zostały zlikwidowane.
Partia przygotowała też specjalny transparent pokazujący Marcina Kierwińskiego.
„Panie prezydencie, to był żart”
Adrian Zandberg w czasie sesji absolutoryjnej skierował kilka pytań do Rafała Trzaskowskiego.
Panie prezydencie, to był jakiś żart. Panie prezydencie, panie prezydencie, dzisiaj pan słuchał swoich zastępców, słuchał pan swojego zastępcę, który zrobił tutaj wykład ze wstępu do kodeksu spółek handlowych? Słuchał pan swoją zastępczynię, która opowiadała tutaj o mleku dla niemowląt, zamiast wyjaśnić sprawę?
— pytał.
Afera w Szpitalu Południowym
Sprawa Szpitala Południowego nabrała rozgłosu po publikacji portalu Zero.pl z 15 czerwca. Według ustaleń portalu Kacprzyk – wówczas koordynator SOR i radny KO w Ursusie – miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł. Portal informował też o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej na oddziale.
W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Jedno dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie możliwego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, m.in. w związku z zasadami triażu pacjentów na SOR-ze. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w środę, że od 2023 r. prokuratura zanotowała 12 zgłoszeń zgonów w Szpitalu Południowym. Trzy zakończyły się odmową wszczęcia postępowania, cztery zostały umorzone, a pięć pozostaje w toku. Dodał, że analizowane będą również sprawy wcześniej zakończone.
Sprawą zajmuje się także samorząd lekarski. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski poinformował w środę, że przygotowywany jest wniosek do Naczelnego Sądu Lekarskiego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Dawida Kacprzyka do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę. Jak zaznaczył, priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów.
Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i mandatu radnego Ursusa. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą Szpitala Południowego, a funkcję prezesa zarządu objęła Aneta Gomółka-Siembora. W placówce kontrole prowadzą m.in. NFZ, stołeczny ratusz i Państwowa Inspekcja Pracy. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej kontrolę w SOR-ach Szpitala Południowego i Szpitala Bródnowskiego, obejmującą m.in. przypadki zgonów pacjentów podczas pobytu na oddziałach ratunkowych. Kontrolę dotyczącą ochrony danych osobowych zapowiedział również Urząd Ochrony Danych Osobowych.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763484-sesja-pelna-emocji-warszawa-rzadzi-osmiornica-kierwinskiego
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