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Zawisza odpaliła się na Trzaskowskiego. "Układ mafijny"

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Trzaskowski i Marcelina Zawisza / autor: PAP/Radek Pietruszka/Fratria
Rafał Trzaskowski i Marcelina Zawisza / autor: PAP/Radek Pietruszka/Fratria

Marcelina Zawisza z Razem uważa, że nadszedł czas na to, żeby Rafał Trzaskowski zrezygnował z funkcji prezydenta Warszawy. Na antenie Kanału Zero nie kryła swojego rozgoryczenia z kolejnych afer, które są ujawniane w stolicy. „Zwolnienie sygnalisty z pracy, pomimo, że dostał ochronę na piśmie oznacza układ mafijny. Jak wystawisz głowę - to my ci tę głowę utniemy” - powiedziała.

Kolejne afery i skandale ukazują niekompetencję Rafała Trzaskowskiego, który ewidentnie nie radzi sobie na stanowisku prezydenta Warszawy. W kampanii prezydenckiej sam chwalił się, że Szpital Południowy w Warszawie powstał pod jego czujnym okiem i jest z niego dumny. Sprawa Dawida Kacprzyka, saloniku VIP dla działaczy Koalicji Obywatelskiej, czy potencjalnej nieprawidłowości w dokumentacji, to raczej nie powód do dumy, tylko obaw…

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Przedwczoraj odbyło się posiedzenie Rady Miasta Warszawa, gdzie Trzaskowski uzyskał wotum zaufania dla swoich rządów. Głównym punktem była debata nt. skandalu, który ujawniono w Szpitalu Południowym. Czy ktoś mógł się spodziewać, że Rafał Trzaskowski ws. patologii w placówce medycznej może się pogrążyć jeszcze bardziej? A jednak, tak się właśnie stało w czasie sesji. Wiceszef KO zaatakował lekarza-sygnalistę dr. Emila Jędrzejewskiego, ponieważ pod alarmującą o sytuacji w szpitalu informacją się nie podpisał.

Czekam na wyjaśnienie tej sytuacji, drodzy państwo, przez prokuraturę i inne uprawnione służby

— stwierdził Trzaskowski, wzbudzając na sali oburzenie radnych. Prezydent Warszawy takimi działaniami raczej nie poprawi swojej sytuacji. Z najnowszego badania IBRiS dla Onetu wynika, że nie ufa mu aż 60,7 proc. Polaków!

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Układ mafijny”

Marcelina Zawisza była gościem porannej rozmwy na Kanale Zero. Poseł Razem wytoczyła w kierunku Trzaskowskiego najcięższe z możliwych dział.

Jestem fanką tego, żeby prezydent Trzaskowski mając jakąkolwiek odpowiedzialność w swoim własnym sercu za to, że zarządza tym miastem, powinien zrzec się funkcji prezydenta, ponieważ poległ po całości. Jego sposób zarządzania, widzimy to przy okazji ZDM, szpitali, on po prostu nie wie co się dzieje w tym mieście. Powinien zrezygnować

— powiedziała.

Odniosła się również do kolejnego skandalu ujawnionego przez portal Zero - pan Piotr, sygnalista z warszawskiego ZDM, otrzymał od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego ochronę, co potwierdzono na piśmie. Został jednak zwolniony

Zwolnienie sygnalisty z pracy, pomimo, że dostał ochronę na piśmie oznacza układ mafijny. Jak wystawisz głowę - to my ci tę głowę utniemy

— stwierdziła.

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xyz/Kanał Zero/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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