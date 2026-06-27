Problemy młodych Polaków. PiS ogłosiło przygotowanie programu

Dziś w Warszawie odbyło się wydarzenie z cyklu „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0 – Alternatywa Młodych”. „Młody człowiek musi mieć dobre warunki kształcenia, przygotowani się do zawodu, poczucie stabilizacji zawodowej, finansowej. Mieszkanie, po to, żeby myśleć o założeniu rodziny. To banalne kwestie, ale bardzo często okazuje się, że nie do osiągnięcia” - mówiła była premier Beata Szydło.
Prof. Piotr Gliński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje program, który ma być dostosowany do zmieniających się realiów.
Przygotowujemy kolejny program, który będzie zapięty pewnie już niedługo, za kilka miesięcy, za pół roku, tak żeby można było wejść w 2027 rok kampanii wyborczej decydującej o przyszłości Polski z zapiętym z gotowym programem. Który będzie jeszcze lepszy, bardziej adekwatny do zmieniających się czasów
— powiedział.
Program musi być zmieniany w związku z tym, że zmieniają się czasy i okoliczności. Zmieniają się wyzwania i tak jak zawsze nasz program musi być merytoryczny. Musi być też ambitny, ponieważ partie polityczne w Polsce mają obowiązek przedstawiania programu opartego na wartościach, ambitnego, który zapewnia rozwój Polsce
— dodał były minister kultury.
„Postawiliśmy rodzinę w centrum”
Jak powinna wyglądać polityka rodzinna na kolejne lata, żeby odpowiadać na potrzeby młodych?
Bezrobocie wśród młodych zaczyna rosnąć najgwałtowniej. Przypominam sobie moment, gdy przejmowaliśmy władzę, wówczas bezrobocie było bardzo wysokie. W niektórych regionach sięgało ponad 20 pkt. procentowych. Największy odsetek stanowili ludzie młodzi, stąd była tak duża emigracja. To też zdeterminowało to, co realizowaliśmy jeśli chodzi o gospodarkę, edukację. Robiliśmy to między innymi dlatego, że wówczas funkcjonujący system edukacji nie przygotowywał młodych ludzi do kształcenia się i pozyskiwania miejsc pracy. Czego potrzebują młodzi ludzie? Wydaje się, że wszyscy wiemy, tylko, że niewielu chce się na tym koncentrować
— wyjaśniła była premier Beata Szydło.
Młody człowiek musi mieć dobre warunki kształcenia, przygotowani się do zawodu, poczucie stabilizacji zawodowej, finansowej. Mieszkanie, po to, żeby myśleć o założeniu rodziny. To banalne kwestie, ale bardzo często okazuje się, że nie do osiągnięcia. Jeżeli rząd się tym nie interesuje i te tematy uznaje za nieistotne, a taki jest obecny rząd, robił to samo gdy rządzili poprzednio, jeżeli nie było żadnej reakcji na to, że młodzi masowo wyjeżdżają z Polski i nic z tym nie zrobiono, to ja uznaję, że taki rząd zgadza się na to, żeby pomijać problem młodych ludzi. My postawiliśmy rodzinę w centrum naszych działań, wszystkich
— dodała europoseł PiS.
Bezrobocie wśród młodych wzrosło
Głos zabrał również przewodnicząca Zarządu Krajowego Forum Młodych PiS Małgorzata Żuk
Bezrobocie w ciągu ostatnich dwóch lat wśród młodych ludzi znacząco wzrosło a tempo tego wzrostu plasuje nas wśród niechlubnych liderów w UE. Choć oczywiście, o czym mówił prof. Gliński, są też przykłady na to, że młodzi ludzie tacy jak Dawid Kacprzyk mogą dobrze zarabiać, ale warunkiem jest posiadanie legitymacji KO
— powiedziała.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763664-problemy-mlodych-polakow-pis-oglosilo-przygotowanie-programu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.