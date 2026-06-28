Rabenda zmiażdżył hipokryzję Kotuli i Lewicy. W tle lekarze

Prezydencki minister Karol Rabenda wytknął Katarzynie Kotuli hipokryzję ws. ustawy o PiP oraz zatrudnieniu lekarzy. „Macie konkretne działania legislacyjne, które są sprzeczne z tym, co pani mówi. Zdecydujcie się” - powiedział na antenie Trójki Polskiego Radia w likwidacji.
Skandal z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym na nowo rozgrzał debatę ws. zarobków lekarzy oraz ich formy zatrudnienia.
Na antenie „Trójki” Polskiego Radia w likwidacji doszło do dyskusji pomiędzy Karolem Rabendą a Katarzyną Kotulą z Lewicy. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP zwrócił uwagę na niedawne działanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jeśli trzy lata rządzicie, przeprowadzacie różne ustawy, macie władzę, to dlaczego w ustawie, która była przygotowywana w resorcie pani koleżanki z Lewicy (Agnieszka Dziemianowicz-Bąk), w ustawie o reformie PiP, tam gdzie pozwoliliście na to, żeby przedsiębiorcom inspektorzy PiP zmieniali albo proponowali zmianę umowy z B2B na umowę o pracę, wyłączyliście właśnie lekarzy? Narzeka pani na system, zmieniacie go w zupełnie inny sposób niż pani postuluje
— powiedział Rabenda.
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„Sprzeczne z tym, co pani mówi”
Fajnie się siedzi i narzeka, że powinno się zmienić, ale macie rząd, większość parlamentarną i robicie zupełnie inaczej niż mówicie. Jeśli mówicie jedno w radiu czy telewizji, to realizujcie to też w parlamencie
— dodał.
Zgadza się pan ze mną, że lekarze powinni pracować na umowę o pracę
— odpowiedziała Kotula.
Każda propozycja, która będzie uzdrawiać ten system jest warta rozpatrzenia. Macie konkretne działania legislacyjne, które są sprzeczne z tym, co pani mówi. Zdecydujcie się
— skwitował Rabenda.
xyz/Trójka Polskie Radio/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763659-rabenda-zmiazdzyl-hipokryzje-kotuli-i-lewicy-w-tle-lekarze
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