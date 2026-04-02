„W debacie publicznej, w mediach często słyszycie tylko jedno słowo: weto. Ale prawda jest zupełnie inna. Podpisałem ponad sześć razy więcej ustaw niż zawetowałem — 184 ustaw podpisanych, 29 wet. To są fakty, nie polityczna narracja” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, w oświadczeniu o podpisaniu kolejnych siedmiu ustaw - dwie z nich skierował do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli następczej.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował dziś, że złożył swój podpis pod kolejnym siedmioma ustawami.
Czytaj także
Na oficjalnej stronie głowy państwa pojawiło się wyszczególnienie, o które dokumenty chodzi:
Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2061)
Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr druku sejmowego 2119)
Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2150)
Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (nr druku sejmowego 2163)
Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (nr druku sejmowego 2160).
Czytaj także
Podpisane ustawy - skierowane do TK
Kancelaria poinformowała również o dwóch innych podpisanych ustawach, które zostały od razu skierowane do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli następczej:
Ustawę z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2250)
Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (nr druku sejmowego 2245).
Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wyjaśnił, dlaczego postanowił skierować te ustawy do TK.
Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów — zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne — ale nie może być nadmierne w ingerencji
— wytłumaczył.
Czytaj także
Sześć razy więcej podpisów niż wet
Prezydent Nawrocki odniósł się również do ataków ze strony lewicowo-liberalnych środowisk.
W debacie publicznej, w mediach często słyszycie tylko jedno słowo: weto. Ale prawda jest zupełnie inna. Podpisałem ponad sześć razy więcej ustaw niż zawetowałem — 184 ustaw podpisanych, 29 wet. To są fakty, nie polityczna narracja
— powiedział.
Odpowiedzialność nie polega na podpisywaniu wszystkiego, nie polega też na blokowaniu tego co się da. Odpowiedzialność to działanie w imię interesu obywateli niezależnie od tego czy to się politycznie opłaca czy nie
— dodała głowa państwa.
xyz/prezydent.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757063-prezydent-podpisal-kolejne-ustawy-dwie-z-nich-skierowal-do-tk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.