Prezydent Nawrocki podpisał kolejne ustawy. Dwie z nich skierował od razu do TK. "To są fakty, nie polityczna narracja"

Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria
W debacie publicznej, w mediach często słyszycie tylko jedno słowo: weto. Ale prawda jest zupełnie inna. Podpisałem ponad sześć razy więcej ustaw niż zawetowałem — 184 ustaw podpisanych, 29 wet. To są fakty, nie polityczna narracja” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, w oświadczeniu o podpisaniu kolejnych siedmiu ustaw - dwie z nich skierował do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli następczej.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował dziś, że złożył swój podpis pod kolejnym siedmioma ustawami.

Na oficjalnej stronie głowy państwa pojawiło się wyszczególnienie, o które dokumenty chodzi:

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2061)

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr druku sejmowego 2119)

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2150)

Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (nr druku sejmowego 2163)

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (nr druku sejmowego 2160).

Podpisane ustawy - skierowane do TK

Kancelaria poinformowała również o dwóch innych podpisanych ustawach, które zostały od razu skierowane do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli następczej:

Ustawę z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2250)

Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (nr druku sejmowego 2245).

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wyjaśnił, dlaczego postanowił skierować te ustawy do TK.

Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów — zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne — ale nie może być nadmierne w ingerencji

— wytłumaczył.

Sześć razy więcej podpisów niż wet

Prezydent Nawrocki odniósł się również do ataków ze strony lewicowo-liberalnych środowisk.

W debacie publicznej, w mediach często słyszycie tylko jedno słowo: weto. Ale prawda jest zupełnie inna. Podpisałem ponad sześć razy więcej ustaw niż zawetowałem — 184 ustaw podpisanych, 29 wet. To są fakty, nie polityczna narracja

— powiedział.

Odpowiedzialność nie polega na podpisywaniu wszystkiego, nie polega też na blokowaniu tego co się da. Odpowiedzialność to działanie w imię interesu obywateli niezależnie od tego czy to się politycznie opłaca czy nie

— dodała głowa państwa.

xyz/prezydent.pl/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

