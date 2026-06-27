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Szokująca prowokacja wymierzona w Nawrockiego! Prof. Nowak ujawnia. "Próba szantażowania..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Trzaskowski / autor: PAP/Radek Pietruszka/YouTube Biały Kruk
Rafał Trzaskowski / autor: PAP/Radek Pietruszka/YouTube Biały Kruk

Historyk prof. Andrzej Nowak w nagraniu promującym jego książkę, która jest wywiadem-rzeką z obecnym prezydentem Karolem Nawrockim, przedstawił m.in. szokującą sytuację z kampanii wyborczej, w której jego zdaniem mogło dojsć do próby otrucia obywatelskiego kandydata na prezydenta. Ujawnił też inną bardzo interesującą sytuację, pokazującą, w jak brutalny sposób sztab Rafała Trzaskowskiego starał się zmieszać z błotem głównego konkurenta kandydata KO do prezydentury.

Przypomnijmy, że sztab Rafała Trzaskowskiego i jego zaplecze medialne w kampanii wyborczej atakowali ówczesnego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w bardzo brutalny sposób, rzucając wiele absurdalnych wątków, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zupełnie zniknęły z debaty publicznej po tym, jak mimo wszystko Nawrocki pokonał Trzaskowskiego i został prezydentem. Mowa m.in. o kwestii rzekomym sprowadzaniu przez Karola Nawrockiego prostytutek gościom sopockiego Grand Hotelu, a nawet zarzutem w kampanii stało się to, że Nawrocki… ma mieć tatuaże, które podobno ukrywa. Historyk prof. Andrzej Nowak ujawnia jeszcze jedną „bombę kampanijną”, której ostatecznie sztab Trzaskowskiego nie odpalił - chodzi o rzucenie plotki, iż rzekomo Karol Nawrocki ma mieć nieślubne dziecko z kochanką.

Prowokacja sztabu Trzaskowskiego

Przebieg tej kampanii, szokująco brutalny w niektórych aspektach, zostaje odsłonięty w arcyciekawych fragmentach tej rozmowy, gdzie mowa jest m.in. o takiej prowokacji jak próba szantażowania Karola Nawrockiego rzekomą niegdysiejszą kochanką i rzekomym nieślubnym dzieckiem, które miało być ujawnione w czasie debaty z głównym kontrkandydatem panem Rafałem Trzaskowskim

— zdradził w nagraniu na YouTube prof. Andrzej Nowak.

To ponura i groteskowa jednocześnie historia, pokazująca bezwzględność przeciwników Karola Nawrockiego

— dodał.

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tkwl/YouTube Biały Kruk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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