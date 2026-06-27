Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. 36-letni Ukrainiec ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury.
Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy.
Jak poinformowała PAP mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które uznano za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP
— powiedziała w sobotę PAP funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.
Mężczyzna zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.
Jaka kara?
Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763632-grozil-smiercia-prezydentowi-policja-zatrzymala-ukrainca
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.