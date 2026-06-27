Groził śmiercią prezydentowi. Policja zatrzymała 36-letniego Ukraińca!

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent RP Karol Nawrocki / autor: PAP/Piotr Polak
Prezydent RP Karol Nawrocki / autor: PAP/Piotr Polak

Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. 36-letni Ukrainiec ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury.

Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy.

Jak poinformowała PAP mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które uznano za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP 

— powiedziała w sobotę PAP funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Mężczyzna zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.

Jaka kara?

Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.

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olnk/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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