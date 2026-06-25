Władze Lwowa, czyli przede wszystkim mer tego miasta Andrij Sadowy, są odpowiedzialne za zerwanie kontraktu z polską firmą Control Process S.A., gdy ta zbudowała już zakład przetwarzania odpadów dla miasta w 95 procentach. Mimo to Sadowy wczoraj zorganizował w Gdańsku… Dzień Odporności Lwowa, podczas którego zresztą ogłosił sześć umów z zagranicznymi partnerami, ale ani jeden z kontraktów nie dotyczy polskiej firmy. Teraz rzecznik MSZ Maciej Wewiór tłumaczy się z obecności mera Lwowa w Polsce. Sadowy w butny sposób odpowiedział na ten wpis.
Mer Lwowa Andrij Sadowy nie był obecny podczas konferencji Ukraine Recovery Conference 2026 w Gdańsku, wczoraj za to w tym polskim mieście zorganizował… Dzień Odporności Lwowa, podczas którego ogłosił niekorzystną dla Polski decyzję - Lwów otrzymał 2,5 mln euro wsparcia i podpisał umowy z sześcioma zagranicznymi firmami, ale żadnego z kontraktów nie zdobyła polska firma.
Dlaczego Sadowy był w Gdańsku, mimo swoich nieprzychylnych Polsce działań?
Fakty: Nie, mer Andrij Sadowy nie jest gościem Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, nie został na nią zaproszony i nie bierze udziału w URC26. Mer Lwowa zorganizował własne, całkowicie odrębne wydarzenie, które nie ma nic wspólnego z URC26. Potępiamy działania władz Lwowa wobec polskiej firmy, a ignorowanie ustaleń międzynarodowego arbitrażu uznajemy za niedopuszczalne
— zaznaczył na platformie X Maciej Wewiór, rzecznik MSZ. Za ten wpis rzecznik MSZ został zaatakowany przez mera Lwowa.
Riposta mera Lwowa
Szanowny Panie Rzeczniku, Jest w języku polskim powiedzenie, które bardzo lubię: „Co ma piernik do wiatraka?”. Zanim zacznie Pan komentować sprawę polskiej firmy we Lwowie, radziłbym choć trochę zapoznać się z jej istotą. A na początek proszę uprzejmie udostępnić to „ustalenie międzynarodowego arbitrażu”, o którym Pan mówi
— ripostował Andrij Sadowy, mer Lwowa, którego wjazdu nie do Polski - a do tego organizacji własnego wydarzenia - nie zablokował MSZ kierowany przez Radosława Sikorskiego.
Groźba wobec prezesa PiS
Warto zaznaczyć, że Sadowy… zasugerował dziś, że być może pozwie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku z jego wypowiedzią o tym, że władze Lwowa nie rozliczyły się z polską firmą.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763510-mer-lwowa-poucza-rzecznika-msz-co-ma-piernik-do-wiatraka
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