Dziennikarz portalu Zero.pl Patryk Słowik ujawnił aferę z lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem i „salonikiem VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś na Radzie Warszawy dyskutowano na ten temat, głos zabrał też red. Słowik. Zadał tajemnicze pytanie, z którego może wynikać, iż w aferę zamieszana jest kolejna bardzo ważna osoba z KO.
Przypomnijmy, że lekarz-milioner Dawid Kacprzyk zrezygnował już z członkostwa w KO, nie pracuje też już w Szpitalu Południowym. W tej placówce pełnił funkcję koordynatora SOR i mimo wieku zaledwie 28-lat, nie posiadania specjalizacji, w 2025 roku zarobił aż 1,6 miliona złotych.
Co więcej, okazało się, że w podległym prezydentowi Warszawy i wiceszefowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu szpitalu istniał „salonik VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin. Wyszło na jaw, że zarówno do Trzaskowskiego, jak i do szefa struktur KO w Warszawie Marcina Kierwińskiego już w zeszłym roku płynęły sygnały od lekarzy o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Jednak obydwaj ci politycy nic z tymi doniesieniami nie zrobili.
Pytanie Słowika
Czy w aferę zamieszana jest także przewodnicząca Rady Warszawy z KO Ewa Malinowską-Grupińska? Red. Słowik zadał jej na Radzie Warszawy mocne pytanie.
Chciałem zadać pytanie pani przewodniczącej, pani Malinowskiej-Grupińskiej. Chciałem zadać pytanie, czy 25 czerwca 2026 roku to nie jest dobry dzień na złożenie najpierw rezygnacji z funkcji przewodniczącej, a potem na złożenie mandatu radnej miasta stołecznego Warszawy?
— zapytał Patryk Słowik.
Na powyższe pytanie na X zareagował poseł PiS Sebastian Kaleta.
Redaktor Patryk Słowik jednym prostym pytaniem do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady Warszawy pokazał, że chyba czekają nas kolejne odcinki afery w Szpitalu Południowym…
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763502-przerazenie-w-ko-slowik-nagle-zadal-to-pytanie
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