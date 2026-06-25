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Przerażenie w KO! Słowik nagle zadał to pytanie na Radzie Warszawy

  • Polityka
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autor: screenshot YouTube Rada m.st. Warszawy/poprawa jakości AI
autor: screenshot YouTube Rada m.st. Warszawy/poprawa jakości AI

Dziennikarz portalu Zero.pl Patryk Słowik ujawnił aferę z lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem i „salonikiem VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś na Radzie Warszawy dyskutowano na ten temat, głos zabrał też red. Słowik. Zadał tajemnicze pytanie, z którego może wynikać, iż w aferę zamieszana jest kolejna bardzo ważna osoba z KO.

Przypomnijmy, że lekarz-milioner Dawid Kacprzyk zrezygnował już z członkostwa w KO, nie pracuje też już w Szpitalu Południowym. W tej placówce pełnił funkcję koordynatora SOR i mimo wieku zaledwie 28-lat, nie posiadania specjalizacji, w 2025 roku zarobił aż 1,6 miliona złotych.

Co więcej, okazało się, że w podległym prezydentowi Warszawy i wiceszefowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu szpitalu istniał „salonik VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin. Wyszło na jaw, że zarówno do Trzaskowskiego, jak i do szefa struktur KO w Warszawie Marcina Kierwińskiego już w zeszłym roku płynęły sygnały od lekarzy o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Jednak obydwaj ci politycy nic z tymi doniesieniami nie zrobili.

Pytanie Słowika

Czy w aferę zamieszana jest także przewodnicząca Rady Warszawy z KO Ewa Malinowską-Grupińska? Red. Słowik zadał jej na Radzie Warszawy mocne pytanie.

Chciałem zadać pytanie pani przewodniczącej, pani Malinowskiej-Grupińskiej. Chciałem zadać pytanie, czy 25 czerwca 2026 roku to nie jest dobry dzień na złożenie najpierw rezygnacji z funkcji przewodniczącej, a potem na złożenie mandatu radnej miasta stołecznego Warszawy?

— zapytał Patryk Słowik.

Na powyższe pytanie na X zareagował poseł PiS Sebastian Kaleta.

Redaktor Patryk Słowik jednym prostym pytaniem do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady Warszawy pokazał, że chyba czekają nas kolejne odcinki afery w Szpitalu Południowym…

— podkreślił.

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tkwl/X

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