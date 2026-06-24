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Marek Pyza ujawnia dokument ws. Kacprzyka! "Głęboka hipokryzja"

  • Polityka
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Dawid Kacprzyk / autor: Fratria
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria

Marek Pyza ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 treść interpelacji autorstwa Dawida Kacprzyka jako radnego dzielnicy Ursus. Co ciekawe, dokument dotyczy… kolejek na SOR-ach.

Prowadzący programu „Pyza i fakty” opublikował na łamach Telewizji wPolsce24 treść interpelacji, którą Dawid Kacprzyk złożył jako radny dzielnicy Ursus.

Dokument pokazujący głęboką hipokryzję Dawida Kacprzyka

– mówi Marek Pyza.

Interpelacja Kacprzyka

Co znalazło się w interpelacji? Okazuje się, że Kacprzyk chciał poznać dane dot. kolejek na SOR-ach i Izbach Przyjęć.

Na podstawie Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłaszam interpelację w sprawie czasu oczekiwania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Izb Przyjęć na terenie m.st. Warszawy

– pisał ówczesny radny Koalicji Obywatelskiej.

Mając na uwadze poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy proszę o informację jaki jest średni czas oczekiwania na konsultację lekarską w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Izbach Przyjęć na terenie m.st. Warszawy

– czytamy.

Adresatem interpelacji jest „Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Pismo datowane jest na 07.11.2023 r.

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Telewizja wPolsce24/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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