Marek Pyza ujawnia dokument ws. Kacprzyka! "Głęboka hipokryzja"

Marek Pyza ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 treść interpelacji autorstwa Dawida Kacprzyka jako radnego dzielnicy Ursus. Co ciekawe, dokument dotyczy… kolejek na SOR-ach.
Prowadzący programu „Pyza i fakty” opublikował na łamach Telewizji wPolsce24 treść interpelacji, którą Dawid Kacprzyk złożył jako radny dzielnicy Ursus.
Dokument pokazujący głęboką hipokryzję Dawida Kacprzyka
– mówi Marek Pyza.
Interpelacja Kacprzyka
Co znalazło się w interpelacji? Okazuje się, że Kacprzyk chciał poznać dane dot. kolejek na SOR-ach i Izbach Przyjęć.
Na podstawie Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłaszam interpelację w sprawie czasu oczekiwania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Izb Przyjęć na terenie m.st. Warszawy
– pisał ówczesny radny Koalicji Obywatelskiej.
Mając na uwadze poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy proszę o informację jaki jest średni czas oczekiwania na konsultację lekarską w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Izbach Przyjęć na terenie m.st. Warszawy
– czytamy.
Adresatem interpelacji jest „Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Pismo datowane jest na 07.11.2023 r.
Telewizja wPolsce24/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763438-marek-pyza-ujawnia-dokument-ws-kacprzyka-gleboka-hipokryzja
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