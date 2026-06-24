Nawet w rządowych mediach mają tego dość! "Standard PZPR"

„To jest standard PZPR-owski - jak masz legitymację partyjną, to będziesz miał funkcję. Jak nie masz legitymacji partyjnej albo nie kandydowałeś w wyborach, to zapomnij” - powiedział dziennikarz Polskiego Radia 24 Roch Kowalski do posła PSL Jarosława Rzepy. Tematem rozmowy były najważniejsze placówki medyczne na Mazowszu, gdzie zdecydowaną większością kierują ludzie powiązani z PSL i KO.
Koalicja 13 grudnia nie rządzi nawet pełnej kadencji, a już się zużyła. Liczne skandale, które regularnie wybuchają, nepotyzm, bezprawie, to kwestie, które charakteryzują rząd Donalda Tuska. Doszło już do takiego przesilenia, że nawet pracownicy siłowo i bezprawnie przejętych mediów publicznych zaczynają odczuwać frustrację.
Gościem Rocha Kowalskiego na antenie Polskiego Radia 24 był Jarosław Rzepa z PSL. Prowadzący powołał się na artykuł Business Insidera, który wykazał, że w przypadku 20 szpitali oraz kluczowych ośrodków medycznych w mazowieckim, na czele dwunastu z nich stoi osoba, która „w przeszłości kandydowała z list ludowców”.
W pańskiej ocenie nie ma problemu kolesiostwa w polskich spółkach samorządowych?
— zapytał Kowalski.
Wiele osób, które są członkami różnych partii politycznych ma wysokie kompetencje. Jeżeli te kompetencje później są wykorzystywane dla dobra danego obszaru, czy w tym przypadku lecznictwa, to wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy ich oceniać z tego powodu
— odpowiedział Rzepa.
Tylko wie pan jaki jest wysyłany sygnał do całej reszty społeczeństwa, która nie kandyduje w wyborach? Jak nie kandydujesz w wyborach, nie masz legitymacji partyjnej, to o tym, że będziesz zarządzać szpitalem możesz zapomnieć. Jeśli to się dzieje w 12 przypadkach na 20 (są ludowcy), w pozostałych trzech to są kandydaci, którzy choć raz cieszyli się poparciem Platformy Obywatelskiej. Jedynie w czterech sprawdzonych przez Business Insider nie ma takich powiązań
— pokazał skalę problemu dziennikarz.
Można byłoby takie wnioski wyciągać, natomiast cały czas będę bardzo mocno, zdecydowanie bronił tego, że oceniajmy ludzi przede wszystkim po pracy
— próbował wybrnąć polityk PSL.
„To jest standard PZPR-owski”
Roch nie wytrzymał i porównał sytuację do słusznie minionego systemu…
Tylko, że to jest standard PZPR-owski - jak masz legitymację partyjną, to będziesz miał funkcję. Jak nie masz legitymacji partyjnej albo nie kandydowałeś w wyborach, to zapomnij
— stwierdził.
Panie redaktorze to musiałby pan 70 proc. polskich samorządowców zwolnić
— odpowiedział Rzepa.
Może przyszedł na to czas. No wie pan. Przecież pan dobrze wie, co się dzieje w gminach, w samorządach, jak krzyżowo się zatrudniają w spółkach
— zripostował Roch.
xyz/Polskie Radio24/X
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