Nawrocki spotkał się z Erdoganem. O czym rozmawiali?

  • Polityka
  • opublikowano:
Nawrocki spotkał się z Erdoganem / autor: PAP/Paweł Supernak
Nawrocki spotkał się z Erdoganem / autor: PAP/Paweł Supernak

Bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, a także współpraca gospodarcza i inwestycje — były wśród tematów wtorkowego spotkania prezydentów Polski i Turcji: Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdogana.

Prezydenci Polski i Turcji spotkali się w Ankarze, w związku z trwającą oficjalną wizytą Nawrockiego w Turcji. Nawrocki podkreślał, że Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.

Z prezydentem Erdoganem dyskutowaliśmy o zakresach działań naszej bilateralnej współpracy, tak ważnej przyjacielskiej, partnerskiej i sojuszniczej oraz związanej z geopolityką

— przekazał. Podkreślił, że cieszy go intensywność kontaktów polsko-tureckich na najwyższych szczeblach.

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Ważny partner

Nawrocki powiedział, że jednym z głównych tematów jego wtorkowej rozmowy z prezydentem Turcji były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze.

Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (…) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu

— ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem.

Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego

— zaznaczył.

Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza

— dodał Nawrocki.

Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż „dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami, jest na doskonałym poziomie”. Nawrocki przekazał także, iż zaprosił prezydenta Turcji do złożenia wizyty w Polsce.

Przyjaźń

Karol Nawrocki zwrócił uwagę także na aspekt historyczny.

W polskiej pamięci historycznej […] pozostaje fakt, że Imperium Osmańskie nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej, to jeden z symboli trwałości więzi między naszymi narodami

— mówił.

Przyjaźń między Polską a Turcją sięga prawie wieku. W okresie, gdy Polska została wymazana z mapy Europy, Turcja była jedynym państwem, które nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Polski i utraty niepodległości

— wskazał.

Relacje polsko-tureckie

Erdogan relacjonował, że w trakcie spotkania z Nawrockim dyskutowali m.in. o wymianie handlowej między Polską a Turcją, która — jak mówił — przebiła pułap 10 mld dolarów rocznie, czyli cel wyznaczony przez oba państwa. Przekazał, że wśród tematów rozmów były kwestie handlu, inwestycji, przemysłu obronnego i energetyki. Podkreślił, że oba kraje będą działały na rzecz zwiększenia obrotów handlowych pomiędzy nimi. Zauważył, że Polska należy do krajów, gdzie tureckie firmy budowlane są najbardziej aktywne; wyraził nadzieję, że liczba projektów w tej dziedzinie będzie rosła. Wskazał, że kolejnym obszarem współpracy o dużym potencjale jest transport; podkreślał w tym kontekście wagę Inicjatywy Trójmorza, dla której Turcja — jak zaznaczył — jest partnerem strategicznym.

Mówił też o aspiracjach Turcji dotyczących współpracy z UE.

Zawsze podkreślamy, że chcemy rozwijać współpracę z Unią Europejską, w oparciu o wzajemne korzyści i szacunek. Dlatego chciałbym podziękować przy tej okazji Polsce za to, że wspiera proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej

— podkreślił prezydent Turcji.

I mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal

— dodał.

Jako kluczowy temat wskazał kwestię dwustronnej współpracy dotyczącej przemysłu obronnego.

Zrealizowaliśmy bardzo wiele partnerskich projektów, zarówno w zakresie statków bezzałogowych, jak i innych projektów obronnych. Jesteśmy sojusznikami w NATO i nasze kraje odgrywają niezastąpioną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i cały czas pracujemy nad wzmacnianiem tej współpracy

— oświadczył Erdogan.

Mówił też o wzmacnianiu relacji dwustronnych z Polską w zakresie edukacji, kultury, nauki i turystyki.

Geopolityka

Erdogan zaznaczył, że podczas rozmów nie brakło tematów związanych z geopolityką i bezpieczeństwem, w tym kwestia NATO, wzmocnienia jego „europejskiego filaru i zdolności odstraszania” oraz przygotowania do zbliżającego się szczytu Sojuszu w Ankarze.

Uważamy za istotne wzmacnianie więzi transatlantyckiej, w tym przejmowanie większej odpowiedzialności przez naszych europejskich sojuszników

— zaznaczył Erdogan.

Przekazał, że rozmowy dotyczyły także sytuacji w Iranie i Palestynie; wyraził zadowolenie, że Polska odpowiada się w tej ostatniej kwestii za rozwiązaniem dwupaństwowym.

Podziękowania

Po spotkaniu Erdogan zamieścił także wpis w mediach społecznościowych.

Dziękuję Panu Karolowi Nawrockiemu, Prezydentowi Polski, za wizytę w naszym kraju, życząc, aby nasze konsultacje przyniosły pomyślne rezultaty

— napisał.

as/X/PAP/300 polityka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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