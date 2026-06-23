Nawrocki spotkał się z Erdoganem. O czym rozmawiali?

Bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, a także współpraca gospodarcza i inwestycje — były wśród tematów wtorkowego spotkania prezydentów Polski i Turcji: Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdogana.
Prezydenci Polski i Turcji spotkali się w Ankarze, w związku z trwającą oficjalną wizytą Nawrockiego w Turcji. Nawrocki podkreślał, że Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.
Z prezydentem Erdoganem dyskutowaliśmy o zakresach działań naszej bilateralnej współpracy, tak ważnej przyjacielskiej, partnerskiej i sojuszniczej oraz związanej z geopolityką
— przekazał. Podkreślił, że cieszy go intensywność kontaktów polsko-tureckich na najwyższych szczeblach.
Ważny partner
Nawrocki powiedział, że jednym z głównych tematów jego wtorkowej rozmowy z prezydentem Turcji były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze.
Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (…) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
— ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem.
Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego
— zaznaczył.
Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza
— dodał Nawrocki.
Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż „dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami, jest na doskonałym poziomie”. Nawrocki przekazał także, iż zaprosił prezydenta Turcji do złożenia wizyty w Polsce.
Przyjaźń
Karol Nawrocki zwrócił uwagę także na aspekt historyczny.
W polskiej pamięci historycznej […] pozostaje fakt, że Imperium Osmańskie nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej, to jeden z symboli trwałości więzi między naszymi narodami
— mówił.
Przyjaźń między Polską a Turcją sięga prawie wieku. W okresie, gdy Polska została wymazana z mapy Europy, Turcja była jedynym państwem, które nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Polski i utraty niepodległości
— wskazał.
Relacje polsko-tureckie
Erdogan relacjonował, że w trakcie spotkania z Nawrockim dyskutowali m.in. o wymianie handlowej między Polską a Turcją, która — jak mówił — przebiła pułap 10 mld dolarów rocznie, czyli cel wyznaczony przez oba państwa. Przekazał, że wśród tematów rozmów były kwestie handlu, inwestycji, przemysłu obronnego i energetyki. Podkreślił, że oba kraje będą działały na rzecz zwiększenia obrotów handlowych pomiędzy nimi. Zauważył, że Polska należy do krajów, gdzie tureckie firmy budowlane są najbardziej aktywne; wyraził nadzieję, że liczba projektów w tej dziedzinie będzie rosła. Wskazał, że kolejnym obszarem współpracy o dużym potencjale jest transport; podkreślał w tym kontekście wagę Inicjatywy Trójmorza, dla której Turcja — jak zaznaczył — jest partnerem strategicznym.
Mówił też o aspiracjach Turcji dotyczących współpracy z UE.
Zawsze podkreślamy, że chcemy rozwijać współpracę z Unią Europejską, w oparciu o wzajemne korzyści i szacunek. Dlatego chciałbym podziękować przy tej okazji Polsce za to, że wspiera proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej
— podkreślił prezydent Turcji.
I mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal
— dodał.
Jako kluczowy temat wskazał kwestię dwustronnej współpracy dotyczącej przemysłu obronnego.
Zrealizowaliśmy bardzo wiele partnerskich projektów, zarówno w zakresie statków bezzałogowych, jak i innych projektów obronnych. Jesteśmy sojusznikami w NATO i nasze kraje odgrywają niezastąpioną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i cały czas pracujemy nad wzmacnianiem tej współpracy
— oświadczył Erdogan.
Mówił też o wzmacnianiu relacji dwustronnych z Polską w zakresie edukacji, kultury, nauki i turystyki.
Geopolityka
Erdogan zaznaczył, że podczas rozmów nie brakło tematów związanych z geopolityką i bezpieczeństwem, w tym kwestia NATO, wzmocnienia jego „europejskiego filaru i zdolności odstraszania” oraz przygotowania do zbliżającego się szczytu Sojuszu w Ankarze.
Uważamy za istotne wzmacnianie więzi transatlantyckiej, w tym przejmowanie większej odpowiedzialności przez naszych europejskich sojuszników
— zaznaczył Erdogan.
Przekazał, że rozmowy dotyczyły także sytuacji w Iranie i Palestynie; wyraził zadowolenie, że Polska odpowiada się w tej ostatniej kwestii za rozwiązaniem dwupaństwowym.
Podziękowania
Po spotkaniu Erdogan zamieścił także wpis w mediach społecznościowych.
Dziękuję Panu Karolowi Nawrockiemu, Prezydentowi Polski, za wizytę w naszym kraju, życząc, aby nasze konsultacje przyniosły pomyślne rezultaty
— napisał.
as/X/PAP/300 polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763372-nawrocki-spotkal-sie-z-erdoganem-o-czym-rozmawiali
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