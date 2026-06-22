Premier Donald Tusk ma wyraźny problem ze sprawą odebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzję tę popiera przytłaczająca większość Polaków, najpewniej stąd Tusk przestał krytykować wprost decyzję prezydenta. Teraz by bronić Zełenskiego Tusk zacytował… św. Jana Pawła II. Kandydat PiS na premiera Przemysław CZarnek na X w bardzo ostrych słowach skomentował taką postawę Tuska.
Warto przypomnieć, że decyzja polskiej głowy państwa była następstwem absolutnie skandalicznego i antypolskiego zachowania Wołodymyra Zełenskiego, polegającego na nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wosjkowych imienia „Bohaterów UPA”, czyli formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Co więcej, Zełenski w niedawnym wywiadzie telewizyjnym sam przyznał, że otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego publikację IPN o ludobójstwie na Wołyniu. Nie można zatem powiedzieć, że Zełenski nie wiedział, co robi. Mimo to Donald Tusk w tej sprawie nie staje po stronie polskiego prezydenta. Zamiast tego dodaje dziwne, puste wpisy, teraz jednak przeszedł samego siebie, powołując się na… św. Jana Pawła II.
25 lat temu we Lwowie Jan Paweł II powiedział: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”
— napisał na platformie X Donald Tusk, premier.
Mocna reakcja Czarnka
Co ten człowiek wyrabia? Szczyty bezczelności tego szkodnika zostały przekroczone wielokrotnie. Zdaniem Tuska wzajemny szacunek, o którym mówi opluwany przez środowisko KO i Lewicy Jan Paweł II, to gloryfikowanie ludobójców. Kiedyś takich skazywano na banicję…
— zareagował na powyższy wpis Przemysław Czarnek, poseł PiS, kandydat tej partii na premiera.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763291-nie-do-wiary-tusk-broni-zelenskiego-cytujac-jana-pawla-ii
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