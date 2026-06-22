„My żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy od ‘dziękuję’ do ‘dziękuję’” – stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił też, że obecnie to Ukraińcy bronią Polski i Europy, a nie odwrotnie. Do ostatnich słów Zełenskiego odniósł się dziennikarz sportowy Roman Kołtoń, który przypomniał skalę polskiej pomocy wojskowej i zaznaczył, że Zełenski to „nikczemny typ”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski również miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Zełenski dodał, że za prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były „wyjątkowe”, zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie.
Ale my żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy od ‘dziękuję’ do ‘dziękuję’
— stwierdził, nawiązując do zarzutów, że Ukraina „nie okazuje wdzięczności” Polsce.
Zełenski podkreślił, że obecnie to Ukraińcy bronią Polski i Europy, a nie odwrotnie. Zaznaczył również, że to ukraińscy żołnierze, a nie on jako prezydent, wybierają nazwy swoich jednostek i zwracają się o ich oficjalne zatwierdzenie.
„Nikczemny typ…”
Do tych słów nawiązał dziennikarz sportowy Roman Kołtoń.
Nie dość, że wcześniej obraża, to teraz jeszcze bredzi… Bez 350 czołgów z Polski, prawie 600 pojazdów opancerzonych, ponad 100 systemów artyleryjskich, zestawów przeciwlotniczych Piorun, 70 milinów sztuk amunicji (w samym 2022) ciężko by było ustać na nogach… Niemcy miesiącami zastanawiali się, czy hełmy posłać… Nikczemny typ…
— wskazał Roman Kołtoń.
PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763238-slynny-dziennikarz-podsumowal-zelenskiego-nikczemny-typ
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