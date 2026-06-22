Piotr Skwieciński, były publicysta tygodnika „Sieci” i były ambasador, w tekście dla portalu Onet przedstawił interesujący pogląd na sprawę konfrontacji polsko-ukraińskiej wokół odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. „Władze Ukrainy myślą już o architekturze porządku powojennego, w którym chcą ustawić Polskę na podrzędnej pozycji, m.in.za pomocą moralnego szantażu. Nawrocki wywrócił ten stolik, utrudniając na przyszłość akceptację Polski dla wpisania jej w konstrukcje, wobec Kijowa podrzędne” - podkreślił Skwieciński.
Piotr Skwieciński najważniejsze tezy swojego tekstu przedstawił na swoim Facebooku. Wskazał na to, że obecny konflikt polsko-ukraiński po tym, jak prezydenta Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Order Orła Białego ukraińskiej głowie państwa w następstwie decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednak z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, to tak naprawdę bitwa o przyszłość.
Obecny konflikt nie jest bitwą o przeszłość, tylko walką o przyszłość. Kijów jest uskrzydlony poczuciem własnej mocy, a „rozmawiając z Zełenskim, nie rozmawiamy z kimś, uważającym się za kogoś w rodzaju Romualda Traugutta, tylko z kimś o świadomości Króla Słońce z momentu największych tryumfów francuskiego oręża”. Władze Ukrainy myślą już o architekturze porządku powojennego, w którym chcą ustawić Polskę na podrzędnej pozycji, m.in. za pomocą moralnego szantażu. Nawrocki wywrócił ten stolik, utrudniając na przyszłość akceptację Polski dla wpisania jej w konstrukcje, wobec Kijowa podrzędne
— podkreślił Piotr Skwieciński.
Możliwość racjonalnego ułożenia relacji z Ukrainą
Publicysta zauważył, że po tym co zrobił prezydent Nawrocki, pojawi się możliwość budowania realistycznych relacji z Ukraińca, a nie takich jak do tej pory, czyli emocjonalnych, narosłych po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku.
To wywrócenie stolika może też umożliwić wykipienie, po naszej stronie, nagromadzonych emocji. Zarówno tych pozytywnych, opartych w dużej mierze na kompletnie nierealistycznych nadziejach i oczekiwaniach z 2022 r., jak i tych negatywnych, wywołanych fiaskiem nadziei, postępowaniem strony ukraińskiej, i zapewne, również skrytą propagandą rosyjską. Dopiero po tym wykipieniu, po uzyskaniu pożądanego stanu emocjonalnego wyzerowanie, można będzie przystąpić do spokojnego, zimnego budowania relacji z Ukrainą – jak z każdym potencjalnym partnerem. Budowania pragmatycznego i realistycznego. I transakcyjnego, zawsze opartego na jasno formułowanej zasadzie „coś za coś”, a nie na pieśniach Wernyhory czy toksycznej mieszaninie miłości i rozgoryczenia
— zaznaczył.
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tkwl/Facebook Piotr Skwieciński
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763255-nawrocki-zepsul-plan-zelenskiego-wywrocil-ten-stolik
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