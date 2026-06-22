Karol Nawrocki odpowiada: "Myli się prezydent Zełenski"

„Myli się prezydent Zełenski” - tak prezydent RP Karol Nawrocki odniósł się do wypowiedzi ukraińskiego przywódcy ws. przyczyn odebrania Orderu Orła Białego.
Co powiedział Zełenski?
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarża prezydenta RP Karola Nawrockiego o eskalację w kwestii odebrania Orderu Orła Białego. W wywiadzie telewizyjnym przekonywał:
Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera (Donalda) Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa.
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Odpowiedź prezydenta Nawrockiego
Prezydent Nawrocki uczestniczył dziś w Warszawie w konferencji Poland Future Summit. Tam został zapytany przez dziennikarzy o słowa Wołodymyra Zełenskiego, obecna na miejscy była również kamera Telewizji wPolsce24.
Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach polskich, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd, w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy
— mówił prezydent.
Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści
— dodał Nawrocki, puentując:
Myli się prezydent Zełenski.
Tło sporu
Przypomnijmy czego dotyczy spór. Prezydent RP Karol Nawrocki w piątek zdecydował bowiem o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.
W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską.
Prezydent Nawrocki, uzasadniając swój werdykt, podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. W ponad dwunastominutowym nagraniu zamieszczonym na platformie X Nawrocki ocenił, że relacje polsko-ukraińskie psuje „wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią”. Z tego powodu - jak wyjaśnił - decyzja o odebraniu Orderu ma charakter „nie tylko symboliczny; jest również sygnałem ostrzegawczym”. „Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno” — powiedział
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olnk/wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763253-karol-nawrocki-odpowiada-myli-sie-prezydent-zelenski
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