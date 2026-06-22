Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki nie ma żadnych wątpliwości, jak słuszna była decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W mocnych słowach na antenie Telewizji wPolsce24 minister skomentował zachowanie ważnych ukraińskich polityków, którzy w ramach swoistego „odwetu” postanowili zwrócić polskie odznaczenia. „Ja mam taką refleksję, że polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane” - punktował Bogucki w programie „Studio Magdaleny Ogórek”. Padło w nim również pytanie, czy premier Donald Tusk kontrasygnuje postanowienie prezydenta Karola Nawrockiego.
Ukraińcy „bardzo lekką ręką” oddają polskie odznaczenia
Minister Zbigniew Bogucki w rozmowie z red. Magdaleną Ogórek podkreślał, że „Ukraińcy wciąż nie skończyli z banderowską historią”, jak również gorzko ocenił, że „my, jednak niezbyt stanowczo wpływaliśmy”. Jak zauważył, Ukraińcy wielokrotnie zachowywali się tak, jakby wszystko im się należało.
Szef KPRP nie pozostawił też suchej nitki na prominentnych ukraińskich politykach, którzy w ramach „odwetu” postanowili zwrócić nadane im polskie odznaczenia.
Robią to bardzo lekką ręką, ale zapominają, że te ręce ukraińskie były wyciągnięte do nas o pomoc. I polska ręka, polskie ręce tę pomoc przekazały. (…) Powinni o tym pamiętać
— wskazywał.
Tak lawiruje premier
Gość red. Magdaleny Ogórek skrytykował także premiera Donalda Tuska. Bo jaką to postawę przyjął szef rządu i lider koalicji 13 grudnia?
Kiedyś książę Adam Czartoryski mówił, że mamy tylko dwie partie: polską i antypolską. Tacy ludzie są w antypolskiej partii i to trzeba bardzo jasno mówić, że w jakimś takim amoku nienawiści do polskiej prawicy, do konserwatystów, do ochrony polskiego interesu są w stanie ten interes, można powiedzieć, sprzedawać i należeć do jakiejś grupy pożytecznych wiemy kogo
— mówił.
Niestety w Polsce są tacy ludzie i to środowisko dzisiaj, jeżeli patrzymy w media społecznościowe, próbuje wybijać, znaczy próbuje dezawuować tę decyzję prezydenta, próbuje przerzucać winę - uwaga - na prezydenta, a więc na polski naród, a więc na nasz punkt widzenia, zamiast stanąć w jednym szeregu, polskim biało-czerwonym szeregu
— dodał.
To poniekąd robi również premier, nie w taki ordynarny sposób, ale próbując kluczyć, próbując zmieniać zdanie, lawirować, próbując tę kwestię rozgrywać politycznie, twardo stanąć po stronie Polski, po stronie tych ofiar, po stronie prezydenta, który jest dzisiaj tak naprawdę tym, który przedstawił ten polski interes, polski punkt widzenia
— wypunktował.
Czy Tusk kontrasygnuje?
Padło więc pytanie, czy Donald Tusk kontrasygnuje prezydenckie postanowienie ws. odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Ja myślę, że na koniec Donald Tusk, jak zobaczy sondaże, jak Polacy o tym myślą, to jednak zgodzi się na to i pewnie postanowienie prezydenta będzie kontrasygnował
— odparł szef KPRP.
To dzisiaj jest właściwie trzeciorzędne, dlatego że już wiemy że ta decyzja została zakomunikowana, a prezydent Zełeński także w mediach społecznościowych poinformował o tym, że odsyła ten order i inni [ukraińscy] politycy też zaczynają odsyłać
— dodał Zbigniew Bogucki.
Orły wracają do gniazda
Ja mam taką refleksję, że polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane i to nie jest wina tych, którzy nadawali te ordery, tylko wina tych, którzy je przyjęli, a później nie potrafili tych orderów godnie nosić i zrozumieć jak ważne jest budowanie relacji polsko-ukraińskich na prawdzie, a nie na banderyzmie
— mówił. I jak podkreślił minister, decyzja prezydenta „była przemyślana, gruntownie rozpisana na fragmenty”, a strona ukraińska miała dany czas „na refleksję, na wycofanie się z tego skandalicznego ruchu”.
ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWIĘ W PROGRAMIE „STUDIO MAGDALENY OGÓREK”:
kpc/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763228-bogucki-o-ukraincach-ktorzy-zwracaja-ordery-nie-byli-godni
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.