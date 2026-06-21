Bolesne słowa prezydenta dla KO! Wspomniał o "saloniku VIP"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent o aferze KO / autor: ) PAP/Jarek Praszkiewicz
Prezydent o aferze KO / autor: ) PAP/Jarek Praszkiewicz

Legitymacja partyjna nie może w Polsce decydować o tym, czy ktoś dostanie się do lekarza, czy nie dostanie się do lekarza - powiedział w sobotę w Grabówce (woj. śląskie) prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do afery Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk — który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus — miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

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Mocne słowa prezydenta

W Wodzisławiu organizuje się publiczną zbiórkę środków finansowych, chce się uzbierać 4,7 miliona złotych, żeby uratować oddział położniczo-ginekologiczny, podczas gdy w tym samym czasie człowiek z legitymacją partyjną w Szpitalu Południowym w Warszawie bierze 1,5 miliona złotych nie wiadomo za co, a tu kobiety nie mają gdzie rodzić

— mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego.

Podkreślił, że „tak Polska nie będzie wyglądać, a legitymacja partyjna nie może w Polsce decydować o tym, czy ktoś dostanie się do lekarza, czy nie dostanie się do lekarza”.

To jest rzecz, którą naród polski odrzuca jednoznacznie. (…) Państwo, w którym legitymacja partyjna decyduje o tym, że ktoś może skorzystać z saloniku VIP, jest niedopuszczalne

— zaznaczył Nawrocki.

Polacy czekają

Jak mówił, „dziś tak naprawdę nie wiemy, w ilu jeszcze szpitalach działają salony VIP, gabinety dla najważniejszych osób, które mogą wejść tam na legitymację partyjną, a Polacy czekają w długich kolejkach na dostanie się do SOR-u, na ginekologię, na położnictwo”.

{links To już koniec Kierwińskiego? Szokujące ustalenia dziennikarza! Kierwiński śmieje się pacjentom w twarz: KO nie odpowiada za grafiki lekarzy w szpitalach

as/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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