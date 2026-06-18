„Prezydent Karol Nawrocki w czwartek w Warszawie spotkał się z przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą” - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Przekazał, że rozmowa polityków dotyczyła przyszłości Europy, bezpieczeństwa oraz roli suwerennych państw w UE.
Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą – francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego. To była bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej
— napisał na X Szefernaker.
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Zaszczyt
Po spotkaniu Bardella opublikował zdjęcie z prezydentem Karolem Nawrockim.
To jest zaszczyt spotkać prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Długa przyjaźń łączy Francję i Polskę, które dzielą liczne wspólne zmagania na europejskiej scenie
— wskazał.
Aby zbudować nową europejską architekturę, której pragnie nasza wola, opartą na potędze, ochronie granic i wzroście gospodarczym, Polska jest dziś krajem nie do pominięcia
— dodał.
Wcześniej w czwartek Bardella odwiedził polski Sejm i spotkał się z politykami Konfederacji, m.in. z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
Kampania wyborcza
We Francji rozpoczęła się już kampania wyborcza, której zwieńczeniem będą wybory prezydenckie w 2027 roku. Bardella zostanie najprawdopodobniej kandydatem prawicowego Zjednoczenia Narodowego - obecnie największego ugrupowania we francuskim Zgromadzeniu Narodowym - na ten urząd, jeśli liderka tego ugrupowania Marine Le Pen nie będzie mogła ubiegać się o to stanowisko ze względu na wyrok sądowy, który zostanie ogłoszony na początku lipca br.
Relacje z Polską
Bardella w rozmowie z dziennikarką Politico Marion Solletty, opublikowanej w poniedziałek, został przez nią zapytany, dlaczego zdecydował się udać z wizytą do Polski. Przewodniczący RN odpowiedział, że „Polska jest państwem, które liczy się i z każdym dniem coraz bardziej nabiera na znaczeniu na scenie europejskiej”.
Francję i Polskę łączą bardzo silne więzi historyczne, które istnieją od dziesięcioleci czy też od czasów Napoleona Bonaparte. Dochodzą do tego bardzo szczególne relacje Polaków z Francuzami i vice versa. Polska jest teraz szóstą gospodarką Unii Europejskiej i w ostatnich latach w wielu kwestiach podjęła jasne zobowiązania, by bronić swoich granic przed napływami migracyjnymi, które stanowią istotne wyzwanie dla państw europejskich
— powiedział Bardella.
Wobec potrzeby odzyskania autonomii strategicznej, Polska podjęła w ostatnich miesiącach i latach konkretne kroki w kwestiach zbrojenia i obronności
— zaznaczył.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762970-prezydent-nawrocki-spotkal-sie-z-bardella-piekne-slowa-francuza
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