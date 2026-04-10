Tygodnik „Paris Match” podał, że szef francuskiej prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe (RN) Jordan Bardella związany jest z włoską celebrytką i influencerką, dziedziczką jednego z rodów arystokratycznych. Media wiążą te doniesienia z przyszłoroczną kampanią prezydencką we Francji.
Zdjęcia 30-letniego przewodniczącego RN, dawnego Frontu Narodowego, i jego towarzyszki ukazały się w „Paris Match”. Materiał opowiadający o ich pobycie na Korsyce zatytułowano „Idylla, której nikt nie oczekiwał”. Jak zauważa AFP, nie ma raczej wątpliwości, że zdjęcia nie są zrobione z zaskoczenia.
Plotki o związku Bardelli pojawiły się w styczniu, gdy polityk znalazł się w kadrze obok 22-letniej celebrytki Marii Caroliny, potomkini dawnej dynastii Burbonów Obojga Sycylii. „Le Parisien” wskazuje, że jest ona bezpośrednią potomkinią Ludwika XIV i nosi tytuły księżnej Kalabrii oraz Palermo.
AFP, jak i inne media, oceniają, że pojawienie się informacji o życiu prywatnym Bardelii mogą być wstępem do kampanii prezydenckiej. Liderka prawicy Marine Le Pen może zostać decyzją sądu wykluczona z udziału w wyborach, a wówczas kandydatem partii będzie Bardella.
Adrian Siwek/PAP/Le Parisien
