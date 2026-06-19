Sprawa lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, któremu nagle wypadła z rąk legitymacja partyjna Koalicji Obywatelskiej, jest szeroko komentowana. Kierownictwo partii Donalda Tuska próbuje za wszelką cenę odkleić się od tej afery, ale to wydaje się niemożliwe. Bezcenny komentarz do tej sytuacji zamieścił w mediach społecznościowych słynny i ceniony ze swych celnych uwag aktor Lech Dyblik. „Czy pacjent pocił się przed śmiercią?” - pyta znany aktor, cytując anegdotę.
Dawid Kacprzyk miał w warszawskim Szpitalu Południowym tak dobry kontrakt, że nie mając specjalizacji i będą ledwie od półtora roku lekarzem, zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł. Teraz w popłochu od kilku dni rachunki koryguje i zwraca część pieniędzy, bo przestraszył się prokuratury. Jego dyżury na SOR wyglądają na fikcyjne, przynajmniej częściowo. Szpitalem zarządzali i nadzorowali go ludzie związani z Koalicją Obywatelską. Na to wszystko nakłada się skandal z „salonikiem” VIP dla polityków KO, którzy mieli ze świadczeń szpitala korzystać poza kolejnością.
Oj, pocił się bardzo
Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie i ludzi Koalicji Obywatelskiej wywołuje powszechne oburzenie, ponieważ nasza służba zdrowia leży już na łopatkach, kompletnie zadłużona. Ograniczane są badania diagnostyczne, a pacjenci czekają w niekończących się kolejkach do specjalistów. Sprawę można jednak skomentować także ironicznie i zrobił to znany aktor Lech Dyblik.
Zamęt w sferach rządowych jest poważny. Nawet trolle ucichły. Przywodzi mi to na myśl taką anegdotę. Czy pacjent pocił się przed śmiercią? Tak, bardzo. Oj, to dobrze, dobrze
— mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci aktor Lech Dyblik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762957-bezcenny-komentarz-aktora-ws-warszawskiego-szpitala-i-ko
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