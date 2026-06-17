Lekarz-milioner człowiekiem Kierwińskiego? Będzie kara? "Musiał wiedzieć"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Kierwiński, zrzut ze zdjęcia z kampanii wyborczej - Dawid Kacprzyk / autor: Fratria/X/ @Piotrpep1974
Marcin Kierwiński, zrzut ze zdjęcia z kampanii wyborczej - Dawid Kacprzyk / autor: Fratria/X/ @Piotrpep1974

Afera z lekarzem-milionerem i porządków w Warszawskim Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi. Politycy KO widzą, co się święci i gremialnie, podkreślając swoje oburzenie, odcinają się od Dawida Kacprzyka, jak i od zwyczajów ujawnionych w WSP. Niektórych powiązań nie da się jednak tak łatwo przeciąć. Stąd popłoch w szeregach i władzach KO, które mogą za chwilę szukać ofiar we własnym gronie. W mediach społecznościowych mówi się już o grubych rybach, takich jak Rafał Trzaskowski i Marcin Kierwiński. Bo w końcu czyim człowiekiem był radny Kacprzyk?

Platforma w panice

Sytuacja Koalicji Obywatelskiej nie jest do pozazdroszczenia. Stało się tak po ujawnieniu przez portal Zero.pl nie tylko zarobków przedsiębiorczego byłego już od paru dni radnego KO, ale i przywilejów, jakimi cieszyli się politycy tego ugrupowania w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Od saloniku VIP dla uprzywilejowanych czy ekspresowego wydawania wyników badań odciął się m.in. Roman Giertych i podobnie jak inni potępił proceder, domagając się ukarania winnych.

Kacprzyk - kłopot Kierwińskiego. Kierwiński - kłopot Tuska

Szymon Jadczak wskazuje jednak na polityka usadowionego wyżej niż Giertych. Bo w końcu, kto w praktyce zarządza Warszawą, a więc bez czyjej zgody Dawid Kacprzyk nie mógłby rozwinąć skrzydeł? Dziennikarz wp.pl powołuje się przy tym na Newsweek, którego nie można posądzać o przesadną niechęć do rządowej koalicji.

Newsweek, więc gazeta raczej wiarygodna dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, pisze dziś, że w Warszawie nic nie dzieje się bez zgody Marcina Kierwinskiego. Więc Kierwinski musiał wiedzieć, co się dzieje w Szpitalu Południowym.

— pisze Jadczak o szefie MSWiA. Jaki z tego wniosek?

Tusk teraz pewnie główkuje jak wyjść z tego bez poświęcenia Kierwinskiego. A news dociera w tym czasie do kolejnych milionów Polaków

— dodaje.

Wskazuje też jednoznacznie:

Szefem Koalicji Obywatelskiej w Warszawie jest Marcin Kierwiński. Bez jego wiedzy i zgody nic się w Warszawie nie dzieje.

Rzeczywiście o realnej władzy Kierwińskiego w stolicy Newsweek pisze nie od dziś. We wrześniu zeszłego roku można było tam przeczytać cytaty anonimowych polityków Koalicji, wypowiadających się dla pisma:

Wiadomo, że Warszawą rządził Marcin, a nie Rafał.

Rafałowi się tylko wydaje, że coś może, jeśli Marcin mu nie pozwoli, to nawet budżetu sobie nie uchwali.

Jak z tego wybrnie Tusk?

Jak zatem wybrnie z tego Donald Tusk? Fakt, że premier nie zdołał się odpowiednio pochwalić pociągiem dojeżdżającym do Łomży jest obecnie jego najmniejszym problemem.

Na razie szef rządu wydaje w tej sprawie ostrożne komunikaty.

Oczekuję od osób odpowiedzialnych za Szpital Południowy precyzyjnej informacji oraz wyjaśnienia wszystkich niejasności do samego końca. Jeśli doszło do naruszenia prawa, będą konsekwencje prawne

— zapowiedział zwięźle.

Następny w kolejce, który przynajmniej formalnie odpowiadał za nadzór nad WSP jest prezydent stolicy.

A ten nawet pochwalił się, że sam zarządza szpitalami w Warszawie, a szczególnie wyróżnił jeden z nich, który „sam wybudował”. Mówił w ten sposób o Warszawskim Szpitalu Południowym, gdy miał jeszcze duże nadzieje na zwycięstwo w wyborach prezydenckich i nikt nie miał sprawdzać jego słów wypowiedzianych w kampanii wyborczej.

Czytaj także

SC/X/Newsweek

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych