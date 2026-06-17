"Marszałkowskie weto" w akcji. Skandaliczna decyzja Czarzastego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nie nada biegu prezydenckiemu projektowi ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Wskazał, że decyzję tę podjął m.in. w oparciu o opinie sejmowych prawników oraz Komisji Weneckiej.
W drugiej połowie lutego prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zakładała m.in. powrót do wyboru sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów. Obecnie, zgodnie z procedurą wprowadzoną za rządów PiS, sędziowscy członkowie KRS są wybierani przez Sejm.
KPRP poinformowała wtedy, że prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Komisja Wenecka
Podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu marszałek Czarzasty przypomniał, że prezydencki projekt został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wenecką - organ doradczy Rady Europy ds. prawa konstytucyjnego.
Poinformował, że Komisja wysłuchała w tej sprawie stanowisk przedstawiciela Sejmu - przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka posła Pawła Śliza (Polska 2050), wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura oraz przedstawiciela prezydenta - ministra Karola Rabendy. Dodał, że wcześniej doszło także do wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji w Polsce, w trakcie której przeprowadzono rozmowę na temat szczegółowych rozwiązań zawartych w prezydenckim projekcie.
Marszałek Sejmu poinformował, że otrzymał odpowiedź Komisji Weneckiej, która kompleksowo oceniła prezydencki projekt ustawy oraz przedstawiła zastrzeżenia co do zawartych w nim przepisów.
Wskazał, że zastrzeżenia te dotyczyły m.in. zapisów zakazujących kwestionowania przepisów konstytucji i ustaw dotyczących ustroju sądów i Trybunału Konstytucyjnego, zakazujących oceny legalności powołania sędziów, wprowadzających skutek nieważności orzeczeń, gdy ich podstawą było kwestionowanie statusu sędziego, przewidujących obowiązek składania przez sędziów oświadczeń dotyczących członkostwa w organizacjach, wprowadzających odpowiedzialność cywilną i karną czy też tych dotyczących przeniesienia kompetencji ogłaszania konkursów na stanowiska sędziowskie z ministra sprawiedliwości na prezydenta.
Komisja Wenecka przedstawiła szerokie uzasadnienie powyższych uwag i zastrzeżeń, dostrzegła kryzys w porządku polskim, wyraziła zaniepokojenie impasem między skrajnie spolaryzowanymi siłami politycznymi w Polsce
— mówił marszałek Sejmu.
Dodał, że w ocenie Komisji prezydencki projekt ustawy jedynie pogłębiłby obecny kryzys.
Skandaliczna decyzja
Czarzasty zaznaczył, że Komisja Wenecka zaleciła Polsce „zaniechanie dalszych prac nad prezydenckim projektem ustawy” dotyczącej sądownictwa.
W związku z (…) opiniami biur sejmowych, prawników sejmowych, polskich opinii oraz opinii Komisji Weneckiej - ale zwracam uwagę, że przede wszystkim naszych prawników - nie nadaję biegu projektowi ustawy
— poinformował marszałek Sejmu.
Temat uważam za zakończony
— oświadczył.
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Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762870-marszalkowskie-weto-w-akcji-skandaliczna-decyzja-czarzastego
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