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TYLKO U NAS. Żurek odsuwa sędziego Piebiaka! Kaleta o represjach

  • Polityka
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Kaleta o odsunięciu sędziego Piebiaka / autor: Fratria
Kaleta o odsunięciu sędziego Piebiaka / autor: Fratria

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Decyzję podjęto - jak przekazał Żurek - z powodu rzekomego „nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany”. Suchej nitki na tej decyzji nie zostawia w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Sebastian Kaleta. „Odbieram to jako jawne represje wobec członka Krajowej Rady Sądownictwa ze strony ministra sprawiedliwości” - mówi.

Jak przekonywał resort sprawiedliwości w komunikacie, informującym o decyzji ministra, „prokuratura prowadzi dwa niezależne, wielowątkowe postępowania”, zaś „zebrany w nich materiał dowodowy rzuca poważne podejrzenia na postawę etyczną i prawną sędziego”.

Jedno dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugie, usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do m.st. Warszawy, wartego 475 tys. zł

— wskazał Żurek na platformie X, odnosząc się do obu śledztw.

W maju br. Piebiak - jako jeden z 15 sędziów - został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kandydaturę do tej Rady wskazał klub PiS.

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Represje polityczne”

Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Odbieram to jako jawne represje wobec członka Krajowej Rady Sądownictwa ze strony ministra sprawiedliwości

— wskazuje.

Pan minister Żurek i jego ekipa od wielu lat oskarżają sędziego Piebiaka o różne rzeczy. Tylko że żadna z tych spraw przez wiele lat nie znalazła poparcia w dowodach czy stosownych orzeczeniach sądów, zatem podejmowanie takich decyzji po wyborze sędziego Piebiaka do KRS wskazuje, że mają one charakter represji politycznej wobec tego sędziego

— podkreśla.

Adrian Siwek/wPolityce.pl/PAP

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