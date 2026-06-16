Polityczna egzekucja w Polsce? Zdecydowany głos z BBN! "Sytuacja jest bardzo poważna"

  • Polityka
  • opublikowano:
Bartosz Grodecki / autor: PAP/Paweł Supernak
Bartosz Grodecki / autor: PAP/Paweł Supernak

Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami” - wskazał szef BBN Bartosz Grodecki.

Jak ustalił portal wPolityce.pl, zabity w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie. „Do zabójstwa doszło około godziny 9:30- 9:45 na chodniku na jednym osiedli. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości” — wskazał prok. Marcin Kozak na briefingu prasowym. Wygląda więc na to, iż doszło do egzekucji. A skoro tak, to co robią z tym polskie służby pod nadzorem rządu Donalda Tuska?

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Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań

— napisał na X Bartosz Grodecki, odnosząc się do sprawy.

Poważna sytuacja”

Jak podkreślił szef BBN-u, „sytuacja jest bardzo poważna”.

Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia

— dodał Grodecki.

Groźby od Czeczenów

Okazuje się, że Skrepetsky najpewniej wiedział, że może zginąć. Przynajmniej tak wynika z nagrania, które zamieścił na TikTok-u.

Czeczeni ustalili mój adres na podstawie IP, dowiedzieli się, gdzie mieszkam, zadzwonili do mnie i dali mi dwa dni na podjęcie decyzji. Mam albo przeprosić za wszystkie obrazy, które namalowałem, albo – jak to ujęli – przygotować wazelinę. A że tych obrazów jest bardzo dużo, przeproszenie za wszystkie byłoby praktycznie niemożliwe

— mówił Skrepetsky w nagraniu.

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wPolityce.pl/X/tt

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