„Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami” - wskazał szef BBN Bartosz Grodecki.
Jak ustalił portal wPolityce.pl, zabity w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie. „Do zabójstwa doszło około godziny 9:30- 9:45 na chodniku na jednym osiedli. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości” — wskazał prok. Marcin Kozak na briefingu prasowym. Wygląda więc na to, iż doszło do egzekucji. A skoro tak, to co robią z tym polskie służby pod nadzorem rządu Donalda Tuska?
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Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań
— napisał na X Bartosz Grodecki, odnosząc się do sprawy.
„Poważna sytuacja”
Jak podkreślił szef BBN-u, „sytuacja jest bardzo poważna”.
Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia
— dodał Grodecki.
Groźby od Czeczenów
Okazuje się, że Skrepetsky najpewniej wiedział, że może zginąć. Przynajmniej tak wynika z nagrania, które zamieścił na TikTok-u.
Czeczeni ustalili mój adres na podstawie IP, dowiedzieli się, gdzie mieszkam, zadzwonili do mnie i dali mi dwa dni na podjęcie decyzji. Mam albo przeprosić za wszystkie obrazy, które namalowałem, albo – jak to ujęli – przygotować wazelinę. A że tych obrazów jest bardzo dużo, przeproszenie za wszystkie byłoby praktycznie niemożliwe
— mówił Skrepetsky w nagraniu.
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wPolityce.pl/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762790-polityczna-egzekucja-w-polsce-sytuacja-jest-bardzo-powazna
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