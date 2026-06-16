Czy w Białej Podlaskiej doszło do egzekucji? Wymowne słowa prokuratora. Sprawcy dalej nie ustalono!

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Konferencja ws. zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Konferencja ws. zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Wnioski chyba nasuwają się same, ale ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach” - powiedział prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, pytany, czy zabójstwo 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. było egzekucją. Na konferencji prasowej prokurator zaznaczył, że obecnie nie może ujawnić dokładniejszych szczegółów, aby zapobiec ryzyku utrudniania przez sprawcę lub sprawców postępowania w tej sprawie. Jak na razie sprawców wciąż nie złapano i nie ustalono, a zarządzana przez Marcina Kierwińskiego policja apeluje do kierowców, aby przesyłali ewentualne nagrania z kamerek w ich samochodach.

Jak ustalił portal wPolityce.pl, zabity w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie.

Do zabójstwa doszło około godziny 9:30- 9:45 na chodniku na jednym osiedli, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości

— wskazał prok. Marcin Kozak na briefingu prasowym.

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Zatrzymanie 2 obywateli Białorusi

Jak przekazał rzecznik, podczas oględzin zwłok ujawniono 5 ran wlotowych i 2 wylotowe w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.

Bezpośrednio po zdarzeniu Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej powołał wszystkich policjantów do służby, zarządził alarm. W działaniach brali udział funkcjonariusze pionów kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego. Na miejscu zdarzenia prokurator wspólnie z funkcjonariuszami pionu kryminalnego przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia, w trakcie których ujawniono między innymi łuski oraz jeden nabój kalibru 9 mm. Ciało zostało poddane wstępnym oględzinom, o wynikach, których państwu właśnie przed chwilą powiedziałem. Na jutro zaplanowana jest sekcja zwłok w zakładzie medycyny sądowej

— wskazał prok. Kozak.

Jak poinformował, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, w okolicach konsulatu tego kraju w Białej Podlaskiej.

Udział tych tych dwóch mężczyzn i ich związek w tym z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze, a sprawa zostanie przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie

— przekazał rzecznik.

Od wczoraj wszystkie ustalenia są niezwykle „intensywne”, do tego stopnia, że sprawcy właściwie mogą być wszędzie.

Apel rzecznika policji

Z kolei rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek, zwrócił się do kierowców, którzy w poniedziałek 15 czerwca w godzinach porannych przemieszczali się samochodem wyposażonym w wideorejestrator.

To co nowego może dzisiaj powiemy, poza posterunkami blokadowymi, które zostały zdjęte na drogach wylotowych wczoraj po południu, dalej działamy intensywnie w tej sprawie. Została powołana dzisiaj decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie specjalna grupa śledcza. Poza tym chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8:30- 10:30 podróżowały samochodem wyposażonym w widorejestrator, w kamerki, i nagrywały swoją jazdę, o przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

— wskazał policjant.

Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na Drodze Krajowej nr 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki

— dodał.

Czy doszło do egzekucji?

Jak poinformowano dalej, dwóm zatrzymanym osobom „do chwili obecnej” nie przedstawiono zarzutów.

Prokurator zaznaczył, że śledztwo jest wszczęte w kierunku art. 148 par. 2 - zabójstwo z użyciem broni palnej.

Jeden z dziennikarzy chciał wiedzieć, czy zabójstwo było egzekucją.

Wnioski chciałbym pozostawić państwu. Ja przedstawiłem nasze ustalenia: do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał trzy strzały z tyłu. Następnie, po upadku tego mężczyzny, podszedł do niego i oddał kolejne dwa strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach

— odpowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W tej chwili bliższych informacji dotyczących ustaleń tego śledztwa oraz zamierzeń tego śledztwa nie będziemy ujawniać. Z prostego powodu: nie chcemy ułatwiać sprawcy bądź sprawcom ukrycia się, zacierania śladów, ani także niweczenia tego postępowania w jakikolwiek inny sposób

— zaznaczył.

Pytany, czy w sprawę są zaangażowane także inne służby, takie jak ABW, prok. Kozak odparł:

Proszę państwa, w tej sprawie śledztwo prowadzone jest w sprawie o zabójstwo. Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej prowadzi czynności pod nadzorem właściwej miejscowo i rzeczowo Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

Został powołany decyzją komendanta wojewódzkiego policji specjalny zespół, który będzie dalsze czynności podejmował i prowadził śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Czy będą inne służby w to zaangażowane? Na tą chwilę nie będę udzielał takich informacji, ale jest to Przecież oczywiste, że w tej sprawie funkcjonujemy jako państwo, jako całość

— wskazał rzecznik.

Zabójstwo Roberta K.

Według wstępnych ustaleń, 15 czerwca przed godz. 10 sprawca oddał kilka strzałów z broni palnej do innego mężczyzny przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej i uciekł. 44-letni Robert K. zginął na miejscu.

Chodzi o artystę o pseudonimie Siemion Skrepetski, autora m.in. karykatur dyktatorów Rosji i Czeczenii Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. W niedzielę komik zamieścił na Facebooku nagranie sprzed ambasady Rosji w Berlinie, na którym wyrzuca rosyjską flagę do śmietnika. 44-latek mieszkał w Białej Podlaskiej.

W poniedziałek mundurowi do popołudnia prowadzili obławę za sprawcą, zablokowali drogi w mieście, kontrolowali ludzi i pojazdy. Straż Miejska patrolowała żłobki, przedszkola i szkoły, a rodzice uczniów niepełnoletnich otrzymali informację, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły.

Za zabójstwo grozi dożywotnie więzienie.

Zaledwie w zeszłym tygodniu szef MSWiA Marcin Kierwiński chwalił się w Sejmie, jak „wspaniale” zarządza policją. Tymczasem w biały dzień, na ulicach w polskich miastach ktoś - być może powiązany z rosyjskimi służbami - strzela do ludzi. Czy prokuratura ministra Waldemara Żurka również zajęta jest przede wszystkim ściganiem polityków opozycji? Tymczasem Polacy czują się coraz mniej bezpiecznie we własnym kraju.

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Polsat News/PAP/Joanna Jaszczuk

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