To nie pierwszy raz, kiedy na terytorium Polski obce siły przeprowadzają przestępczą operację, by zrealizować swoje cele. A służby pod kierunkiem ministrów Kierwińskiego i Siemoniaka bezradnie rozkładają ręce, bo nie tylko zostały zaskoczone, ale nie potrafią zatrzymać sprawców. Tak było w przypadku zamachu bombowego na polską kolej i jest teraz, kiedy w biały dzień w Białej Podlaskiej zamordowano mężczyznę krytykującego Putina. „Znów mamy do czynienia z sytuacją, że przyjeżdżają bandyci, dokonują morderstwa, wszystko wskazuje na to, że z przyczyn politycznych i znikają i wyjeżdżają. Gdzie są służby specjalne?” - pytał w antenie Telewizji wPolsce24 były szef MON wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
Wnioski jakie płyną z morderstwa w Białej Podlaskiej Siemiona Skrepetskiego budzą głęboki niepokój.…
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