Sprawa młodego lekarza-milionera i radnego, który zrezygnował już z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka, zbulwersowała opinie publiczną. Kacprzyk w 2025 roku zarobił aż 1,6 mln zł. 29-latek bez specjalizacji miał rzekomo przepracować w ciągu roku aż 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie. „Lenz, Szumilas, Kacprzyk… Nie ma co się dziwić, że kasa szpitali jest pusta. Plądrują ją w biały dzień”- napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Radny-lekarz Dawid Kacprzyk z KO zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł, pracując - jak twierdzi kierownictwo Szpitala Południowego w Warszawie - na „stawce rynkowej”. Skoro tak, to ile musiały trwać jego dyżury na SOR? 29-letni lekarz bez specjalizacji przepracował w ciągu roku 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie. Senator Stanisław Karczewski, który sam jest lekarzem wskazuje, że taki dyżur mógł liczyć 72 godziny! Czy to w ogóle możliwe?
Coraz więcej faktów z życia młodego lekarza Dawida Kacprzyka. 72 godz. na SOR to:
— albo skrajne zmęczenie i zagrożenie życia i zdrowia własnego oraz pacjentów przy tej specyfice pracy oddziału,
— albo fikcyjnie rozpisane godziny, podczas których zajmował się raczej swoimi sprawami: spotkaniami politycznymi, wpisami na FB, drzemką itp.
W obu przypadkach skandal
— zauważył na X senator Stanisław Karczewski z PiS.
Próba zagaszenia afery przez KO
Koalicja Obywatelska podjęła próbę zmniejszenia rozmiarów afery, uderzającej w jej wizerunek. Wczoraj Marcin Kierwiński, szef MSWiA, poinformował o przyjęciu rezygnacji Dawida Kacprzyka. Z pewnością jednak taki ruch nie zakończy tej sprawy.
„Plądrują”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X podsumował to, w jaki sposób ludzie ze środowiska Donalda Tuska traktują publiczne szpitale.
Od zera do milionera. 1,6 mln zł w rok, bez doświadczenia, bez kompetencji, bez konieczności pracy we właściwym wymiarze… Geniusz? Nie. Klasyczny reprezentant uśmiechniętej Polski Tuska w pełnej okazałości
— napisał na X Jarosław Kaczyński.
Lenz, Szumilas, Kacprzyk… Nie ma co się dziwić, że kasa szpitali jest pusta. Plądrują ją w biały dzień
— dodał prezes PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762786-to-robia-ludzie-tuska-ze-szpitalami-prezes-pis-nazwal-to-wprost
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