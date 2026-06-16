Na Kapitolu odbyło się wczoraj spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z liderem Republikanów w Senacie, Johnem Thunem. Oprócz lidera republikańskiej większości, prezydent spotkał się z szefem senackiej komisji sił zbrojnych Rogerem Wickerem i szefem komisji spraw zagranicznych Jimem Rischem.
Jak zapowiadał wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, rozmowy miały dotyczyć „tematyki z zakresu polityki bezpieczeństwa i obecności amerykańskiej wojskowej”.
Spotkanie to jest ostatnim oficjalnym punktem wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie przed wyruszeniem na Florydę, gdzie w Clearwater na obrzeżach Tampy spotka się z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II.
„Silne dwustronne relacje”
Miło było spotkać się z prezydentem Nawrockim z Polski, aby omówić nasze silne dwustronne relacje oraz przywództwo Polski w spełnianiu swoich zobowiązań wobec NATO poprzez przeznaczanie wyższego procenta PKB na obronność niż jakikolwiek inny sojusznik
— napisał na platformie X John Thune.
Do spotkania dochodzi, kiedy w Kongresie toczą się rozmowy i negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o budżecie obronnym (NDAA). W dotychczasowej senackiej wersji projektu ustawy znalazły się zapisy m.in. zakazujące redukcji sił USA w Europie bez analizy skutków Pentagonu, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz dowódcy sił USA w Europie dla interesów NATO i USA. W projekcie znalazł się też zakaz usuwania sprzętu z magazynów USA w Europie, a także nakłada na Pentagon obowiązek zgłoszenia planowanych redukcji sił USA na co najmniej 120 dni przed faktem.
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PAP/oprac. jj
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762770-prezydent-na-kapitolu-wazne-rozmowy-o-obecnosci-wojsk-usa
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