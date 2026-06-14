Lans na torach. Tuskowi przypomniano niewygodne głosowanie

  • Polityka
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Premier Donald Tusk podczas pierwszego po 33 latach przejazdu pociągu z Ostrołęki do Łomży / autor: PAP/Paweł Supernak, X/Jacek Sasin
Premier Donald Tusk podczas pierwszego po 33 latach przejazdu pociągu z Ostrołęki do Łomży / autor: PAP/Paweł Supernak, X/Jacek Sasin

Otwarta po latach linia kolejowa na trasie Łomża-Ostrołęka stała się dla Donalda Tuska kolejną okazją do politycznego lansu. Problem w tym, że projekt, którym dziś chwali się premier, powstał i został przegłosowany… jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jedno archiwalne głosowanie - pokazane przez Jacka Sasina z PiS - skutecznie psuje narrację obecnej władzy.

Lans Tuska na kolei

Po 33 latach pociągi znów będą jeździły pomiędzy Ostrołęką a Łomżą. Wczoraj to wydarzenie musiał „uświetnić” sam Donald Tusk. Premier nie tylko przejechał się pociągiem, ale także zorganizował konferencję prasową, a jego ludzie zalali sieć propagandowymi rolkami i wpisami.

To nie pierwszy raz kiedy wozisz się na naszych sukcesach, Donaldzie

— skomentował jeden z lanserskich wpisów były premier Mateusz Morawiecki.

Politycy PiS wytykali bowiem (i celnie), że Tusk ogrzewa się w blasku pomysłów, które wykuto za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

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Tak głosowała KO

Wśród licznych komentarzy warto zwrócić uwagę na jeden z wpisów Jacka Sasina, byłego wicepremiera i byłego szefa MAP. Przypomniał on kluczowe głosowanie…

Jedna formacja w 2020r. nie poparła programu rządu PiS „Kolej Plus”. Która? Czyżby ta sama, która dziś przypisuje sobie sukces w postaci przywrócenia linii kolejowej do Łomży? Oto fakty ⤵️

— napisał poseł PiS, załączając do wpisu screen z wynikami sejmowego głosowania.

Jak widzimy, za ustawą głosowali wszyscy obecni posłowie PiS, Lewicy, PSL-Kukiz‘15, większość Konfederacji oraz jeden poseł KO i poseł niezrzeszony. Przeciw zagłosował jeden poseł KO. KO w zdecydowanej większości wstrzymała się od głosu (128 posłów).

Jedno zdjęcie, a tyle nam mówi…

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olnk/X/wPolityce.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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