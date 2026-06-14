Lans na torach. Tuskowi przypomniano niewygodne głosowanie

Otwarta po latach linia kolejowa na trasie Łomża-Ostrołęka stała się dla Donalda Tuska kolejną okazją do politycznego lansu. Problem w tym, że projekt, którym dziś chwali się premier, powstał i został przegłosowany… jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jedno archiwalne głosowanie - pokazane przez Jacka Sasina z PiS - skutecznie psuje narrację obecnej władzy.
Lans Tuska na kolei
Po 33 latach pociągi znów będą jeździły pomiędzy Ostrołęką a Łomżą. Wczoraj to wydarzenie musiał „uświetnić” sam Donald Tusk. Premier nie tylko przejechał się pociągiem, ale także zorganizował konferencję prasową, a jego ludzie zalali sieć propagandowymi rolkami i wpisami.
To nie pierwszy raz kiedy wozisz się na naszych sukcesach, Donaldzie
— skomentował jeden z lanserskich wpisów były premier Mateusz Morawiecki.
Politycy PiS wytykali bowiem (i celnie), że Tusk ogrzewa się w blasku pomysłów, które wykuto za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
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Tak głosowała KO
Wśród licznych komentarzy warto zwrócić uwagę na jeden z wpisów Jacka Sasina, byłego wicepremiera i byłego szefa MAP. Przypomniał on kluczowe głosowanie…
Jedna formacja w 2020r. nie poparła programu rządu PiS „Kolej Plus”. Która? Czyżby ta sama, która dziś przypisuje sobie sukces w postaci przywrócenia linii kolejowej do Łomży? Oto fakty ⤵️
— napisał poseł PiS, załączając do wpisu screen z wynikami sejmowego głosowania.
Jak widzimy, za ustawą głosowali wszyscy obecni posłowie PiS, Lewicy, PSL-Kukiz‘15, większość Konfederacji oraz jeden poseł KO i poseł niezrzeszony. Przeciw zagłosował jeden poseł KO. KO w zdecydowanej większości wstrzymała się od głosu (128 posłów).
Jedno zdjęcie, a tyle nam mówi…
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olnk/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762607-lans-na-torach-tuskowi-przypomniano-niewygodne-glosowanie
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