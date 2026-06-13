Podlaski poseł PiS Sebastian Łukaszewicz odniósł się do opowieści rządu o starcie kolei do Łomży. Polityk przypomniał Donaldowi Tuskowi, dzięki komu będzie mógł pochwalić się przejazdem z Ostrołęki do Łomży.
Centrum Informacyjne Rządu zaprosiło dziennikarzy na… przejażdżkę premiera Donalda Tuska pociągiem z Ostrołęki do Łomży. Po 33 latach znów pociągi będą jeździły pomiędzy Ostrołęką a Łomżą. Od 14 czerwca mieszkańcy Łomży moją korzystać z połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem
Sebastian Łukaszewicz przypomniał, skąd szansa na przejazd Donalda Tuska pociągiem do Łomży.
Donald Tusk nie odkrył kolei do Łomży. On po prostu wsiada do pociągu, który ruszył dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości. Żadna konferencja prasowa, żaden przejazd specjalny z kotlecikiem i żadna rządowa propaganda tego nie zmienią
– napisał poseł.
Następnie polityk PiS podał dokładny harmonogram działań podjętych, by taki pociąg mógł wyjechać na tory.
Fakty, daty, decyzje: 2019 - rząd PiS ustanawia program #KolejPlus, przedłożony przez ministra @AMAdamczyk. Cel: walka z wykluczeniem komunikacyjnym i przywracanie kolei do miast odciętych od połączeń pasażerskich. 2020 - @PKP_PLK_SA podpisują z samorządem województwa podlaskiego umowę na dokumentację dla odcinka Śniadowo–Łomża. Marszałkiem województwa był wtedy @artur_kosicki, który mocno zabiegał o tę inwestycję. Zarząd województwa przeznaczył ponad 4 mln zł na przygotowanie dokumentacji. 2021 - w ramach CPK, szprychy nr 3 planowano połączenie Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko. Czas przejazdu Warszawa–Łomża miał wynosić do 1 godz. 15 min. Dziś obecna ekipa sprzedaje jako sukces 1 godz. 50 min. Tak właśnie wygląda okrajanie wielkich projektów rozwojowych o których konsekwentnie mówią posłowie @pisorgpl. 2023 - jeszcze za rządów PiS podpisano umowę realizacyjną na inwestycję Łapy – Śniadowo – Łomża. Wartość: ok. 430 mln zł, z czego blisko 366 mln zł z budżetu państwa. 2025 - rząd Tuska podpisał umowę z wykonawcą. I dobrze, że tego nie zatrzymali. Ale niech nie udają, że wymyślili projekt przygotowany, wpisany do programu i zabezpieczony finansowo za rządów PiS. 2026 - Tusk wsiądzie jutro do pociągu i będzie robił z tego własny sukces
– czytamy w jego wpisie.
„PiS przygotował program”
Prawda jest prosta: PiS przygotował program, wpisał inwestycję do planów, zabezpieczył pieniądze i podpisał kluczowe umowy. Obecna ekipa przyszła na gotowe: robi event, chwali się projektem rozpoczętym za rządów PiS i jednocześnie pokazuje, jak okroiła ambicje CPK. To trzeba mieć naprawdę wyjątkowy talent: dostać projekt, który miał wozić ludzi szybciej, okroić jego ambicje, a potem urządzać premierowy przejazd i udawać autora sukcesu. Panie Premierze, szerokiej drogi. Tylko proszę nie udawać maszynisty
– przekonuje poseł.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762547-tusk-ogrzewa-sie-w-blasku-pomyslu-pis-nie-udawac-maszynisty
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