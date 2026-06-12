CIR zaprasza na... przejażdżkę pociągiem z Tuskiem. Zareagował Cenckiewicz

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk w wagonie pociągu/modyfikacja AI / autor: Fratria/Modyfikacja AI
Donald Tusk w wagonie pociągu/modyfikacja AI / autor: Fratria/Modyfikacja AI

Centrum Informacyjne Rządu zaprosiło dziennikarzy na… przejażdżkę premiera Donalda Tuska pociągiem z Ostrołeki do Łomży. „Ostro!” - krótko skomentował tę „niezwykłą” zapowiedź prof. Sławomir Cenckiewicz, historyk i były szef BBN.

Warto zaznaczyć, że całe piarowe wydarzenie ma uczcić istotną sprawę dla Polski - po 33 latach znów pociągi będą jeździły pomiędzy Ostrołęką a Łomżą. Od 14 czerwca mieszkańcy Łomży moją korzystać z połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem.

Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Na przywróceniu połączeń kolejowych zyska nie tylko Łomża. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzeli, po wielu latach wrócą do Wielbarka i Szczytna

— poinformowano w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

To oczywiście bardzo dobra zmiana, jednak już promocja Donalda Tuska przy tej okazji jest - mówiąc delikatnie - mocno dyskusyjna. Tym bardziej, że wspomniane połączenie kolejowe otwierane jest w ramach programu Kolej Plus, zainicjowanego przez rząd PiS w 2019 roku.

Niemniej dziennikarze 13 czerwca będą mogli o godz. 10 przejechać się z Donaldem Tuskiem pociągiem relacji Ostrołęka – Łomża, a następnie o godz. 10:40 wysłuchać na stacji kolejowej w Łomży uczestniczyć w jego konferencji prasowej, na której obecny ma być także minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wymowny komentarz Cenckiewicza

Do tego „niebywałego” wydarzenia PR na platformie X odniósł się prof. Sławomir Cenckiewicz.

Ostro!

— krótko skomentował całą sytuację prof. Cenckiewicz.

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tkwl/X/gov.pl

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