Centrum Informacyjne Rządu zaprosiło dziennikarzy na… przejażdżkę premiera Donalda Tuska pociągiem z Ostrołeki do Łomży. „Ostro!” - krótko skomentował tę „niezwykłą” zapowiedź prof. Sławomir Cenckiewicz, historyk i były szef BBN.
Warto zaznaczyć, że całe piarowe wydarzenie ma uczcić istotną sprawę dla Polski - po 33 latach znów pociągi będą jeździły pomiędzy Ostrołęką a Łomżą. Od 14 czerwca mieszkańcy Łomży moją korzystać z połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem.
Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Na przywróceniu połączeń kolejowych zyska nie tylko Łomża. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzeli, po wielu latach wrócą do Wielbarka i Szczytna
— poinformowano w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.
To oczywiście bardzo dobra zmiana, jednak już promocja Donalda Tuska przy tej okazji jest - mówiąc delikatnie - mocno dyskusyjna. Tym bardziej, że wspomniane połączenie kolejowe otwierane jest w ramach programu Kolej Plus, zainicjowanego przez rząd PiS w 2019 roku.
Niemniej dziennikarze 13 czerwca będą mogli o godz. 10 przejechać się z Donaldem Tuskiem pociągiem relacji Ostrołęka – Łomża, a następnie o godz. 10:40 wysłuchać na stacji kolejowej w Łomży uczestniczyć w jego konferencji prasowej, na której obecny ma być także minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Wymowny komentarz Cenckiewicza
Do tego „niebywałego” wydarzenia PR na platformie X odniósł się prof. Sławomir Cenckiewicz.
Ostro!
— krótko skomentował całą sytuację prof. Cenckiewicz.
{linksTusk w panice w sprawie Zondacrypto! Forsuje nową narrację
tkwl/X/gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762502-mozna-sie-przejechac-pociagiem-z-tuskiem-zareagowal-cenckiewicz
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