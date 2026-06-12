Tusk w panice w sprawie Zondacrypto! Forsuje nową narrację

Giełda kryptowalut Zondacrypto w styczniu 2024 została przyjęta do Związku Banków Polskich. Redaktor Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski ujawnił, że uwagi do prezentowanej przez rząd ustawy o kryptowalutach przygotowywał sam… prezes Zondacrypto Przemysław Kral. Tymczasem teraz premier Donald Tusk próbuje w absurdalny sposób przerzucić winę w sprawie na… prezydenta Karola Nawrockiego.
Rząd Donald Tuska uparcie próbuje wymusić na prezydencie Karolu Nawrockim, by podpisał przygotowywaną przez niego ustawę regulującą rynek kryptowalut. Głowa państwa - tu żadnego zaskoczenia nie ma - wczoraj zawetowała trzeci projekt rządzących w tej sprawie, który niemal w ogóle nie różnił się od poprzednich.
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Tymczasem red. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski ujawnił, że swoje uwagi do rządowego projektu tworzył sam Przemysław Kral, prezes giełdy kryptowalut Zondacrypto, której klienci najpewniej już nie odzyskają swoich pieniędzy. Tym doniesieniom starał się zaprzeczać minister finansów Andrzej Domański.
Żadna z poprawek, zgłoszonych przez ZBP o których pisze Szymon Jadczak, nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd. Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki. Bardzo łatwo to sprawdzić
— napisał na X Domański.
Kłamstwo ma krótkie nogi Panie Ministrze. A teraz poradnik, jak demaskujemy kłamstwa Andrzeja Domańskiego w 13 sekund:
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Wchodzimy na rządową stronę
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Klikamy dokument „18.04.2024 Zestawienie wszystkich uwag ze stanowiskiem MF.rtf”
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Porównujemy go z tekstem opublikowanym dziś przez Money.pl
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Parzymy herbatę i patrząc na niebieskie niebo zastanawiamy się, kiedy politycy i ich doradcy w końcu zrozumieją, że zamiast okłamywać Polaków, czasem warto przyznać się do błędu?
— ripostował Jadczak.
„Premier sięgnął po kolejną wersję”
Tymczasem w sprawie kryptowalut po raz kolejny głos postanowił zabrać premier Donald Tusk. Gdy już wyszło, że wątek rzekomych rosyjskich wpływów przy sprawie Zondacrypto nie ma żadnego potwierdzenia w faktach, to teraz Tusk wymyślił inną narrację, która ma w tej sprawie uderzać w głowę państwa.
Dlaczego ludzie prezydenta zgłaszali do ustawy o kryptowalutach poprawki przygotowane przez Zondacrypto? Uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach
— napisał na X Tusk.
Scenariusz na „ruskie służby” nie zadziałał, kłamstwo zostało obnażone, zatem Pan Premier sięgnął po kolejną wersję. Determinacja w próbach przykrycia nieudolność rządu godna podziwu
— ripostował na X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762493-tusk-w-panice-w-sprawie-zondacrypto-forsuje-nowa-narracje
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