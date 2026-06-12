Zanim koalicja rządząca zaczęła atakować prawicową opozycję i prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut, wydarzyło się sporo ciekawych rzeczy, o których dziś premier Donald Tusk i jego ministrowie woleliby raczej nie mówić. Giełda kryptowalut Zondacrypto w styczniu 2024 r., a więc na początku rządów koalicji KO-PSL-Polska2050-Lewica, została przyjęta do Związku Banków Polskich. Uwagi do ustawy o kryptoaktywach przygotował… sam Przemysław Kral - wynika z ustaleń dziennikarza Szymona Jadczaka.
Rząd premiera Donalda Tuska po raz trzeci podsunął prezydentowi Karolowi Nawrockiemu tę samą ustawę o kryptowalutach. Prezydent wczoraj ją zawetował - także już po raz trzeci. Decyzja oczywiście wywołała wściekłość Donalda Tuska, który zaatakował na platformie X:
Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli.
W podobnym tonie wypowiedział się minister finansów Andrzej Domański.
Trzeci raz Prezydent dostał szansę i trzeci raz postanowił nie stanąć po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Pomimo afery Zondacrypto kolejny raz przeważył inny interes.
Ustalenia Jadczaka niewygodne dla rządu?
Ustalenia dziennikarza Szymona Jadczaka opublikowane na portalu Money.pl każą jednak przypuszczać, że te wpisy, choć opublikowane dopiero wczoraj, już zdążyły nie najlepiej się zestarzeć.
Minister Andrzej Domański też dopiero dziś z naszego tekstu się dowie, że to szef Zondacrytpo brał udział w pisaniu mu ustawy ws. kryptowalut, którą trzy razy próbował przepchnąć u prezydenta. Ale będzie dziś cisza na oficjalnych kontach polityków Koalicji Obywatelskiej i ich medialnych przybudówek ws. tego tekstu
— napisał Jadczak.
Zarządzane przez Domańskiego Ministerstwo Finansów dostało od ZBP uwagi do ustawy o kryptoaktywach, które napisał Przemysław Kral, prezes kontrowersyjnej spółki Zondacrypto - wynika z ustaleń Money.pl.
Stało się to trzy miesiące po tym, jak 9 stycznia 2024 r. Związek Banków Polskich przyjął do swoich struktur giełdę kryptowalut, która - jak twierdzi w ostatnim czasie premier Tusk i podległe jego rządowi służby - była opanowana przez Rosjan. Związek Banków Polskich jest natomiast organizacją, do której należą wszystkie banki kontrolowane przez państwo.
W listopadzie 2024 r. pracownicy Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zapraszali Zondacrypto na posiedzenia Grupy Operacyjnej ds. Przeciwdziałania Oszustwom Inwestycyjnym w kryptoaktywa. Prezes giełdy Przemysław Kral brał w nich udział osobiście. Zondacrypto chwaliła się członkostwem w ZBP publicznie - komunikat na swojej stronie opublikowała 14 stycznia 2024 r. Gdy money.pl zaczął zadawać pytania, ZBP zaprzeczył, że giełda kiedykolwiek była jego członkiem
— czytamy.
Długa historia współpracy
Uchwała zarządu Związku Banków Polskich z 9 stycznia 2024 r. dotyczy przyjęcia firmy BB Trade Estonia OÜ, będącej właścicielem giełdy kryptowalut Zondacrypto, do Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP jako członka wspierającego. W ten sposób Zonda, wcześniej znana pod nazwą BitBay, budowała swoją wiarygodność.
Informacja o współpracy pozostanie na stronie internetowej Zondy przez ponad dwa lata. Zniknie dopiero w maju 2026 r. W internetowym archiwum zachowa się kopia strony
— piszą Szymon Jadczak i Karolina Wysota.
ZBP dziś odcina się od Zondy, przekonując, że członkostwo nigdy nie zostało dopełnione. Rzecz w tym, że uchwała w tej sprawie weszła w życie w dniu ogłoszenia.
Krótko po przyjęciu do ZBP spółka, która jest dziś trupem, dostała projekt przepisów mających regulować funkcjonowanie rynku kryptowalut w Polsce.
W korespondencji z 29 lutego 2024 r. radca prawny z Zespołu Bezpieczeństwa Banków ZBP zwraca się do prezesa Zondacrypto Przemysława Krala z prośbą o zgłoszenie uwag do projektu. Do wiadomości załącza wzór tabeli uzgodnieniowej, wyznacza termin na 6 marca do godz. 12:00 i przeprasza za jego skrócenie z przyczyn niezależnych od ZBP
— czytamy.
Na dobę przed upływem terminu Kral odesłał tabelę z licznymi uwagami.
8 marca 2024 r. Związek Banków Polskich przekazuje resortowi własne stanowisko. Analiza dokumentów wskazuje, że ZBP konsultował je wcześniej z Przemysławem Kralem. Następnie uwagi zgłoszone przez organizację zostały ujęte w oficjalnym zestawieniu stanowisk opublikowanym przez resort w kwietniu 2024 r
— wskazują dziennikarze.
Niektóre uwagi i postulaty sformułowane przez Krala zostają przyjęte, inne nie. Ale to nie wszystko. W tym samym roku, w kwietniu, przedstawiciele Zondy mieli zostać zaproszeni na konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu ustawy. Choć giełda nie figuruje na liście zaproszonych, dostała możliwość uczestnictwa w ramach współpracy z ZBP. Konferencja odbywała się w siedzibie Ministerstwa Finansów.
Resort nie potwierdza jednak tych informacji, wskazując, że estoński właściciel, a tym samym także Zonda, nie dostały zaproszenia. MF nie przekazało dziennikarzom pełnej listy uczestników konferencji, stąd nie wiadomo, kto dokładnie brał udział w wydarzeniu i czy na pewno nie było tam BB Trade Estonia OÜ i Zondy. Współpraca trwała jeszcze pod koniec 2024 r.
X/money.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762452-te-ustalenia-ws-zondacrypto-pograza-domanskiego
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