Pełczyńska zaczepia prezydenta ws. F-35! "To 'dobra' pożyczka. 'Zła' to SAFE"

  • Polityka
  • opublikowano:
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria

Minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz nie spodobało się przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wczorajszej uroczystości w Łasku. Zarzut, który czyni prezydentowi szefowa Polski 2050 jest dość nietrafiony zważywszy na to, co wyprawiali jej koledzy z koalicji. Nie dość, że Nawrocki, zdaniem Pełczyńskiej, „ogrzewa się w blasku” F-35, to jeszcze z dolarów, a nie euro i bez zamówień w Polsce. „Ale to ‘dobra’ pożyczka. ‘Zła’ to SAFE w € na zamówienia w Polsce” - napisała na platformie X.

Wczoraj politycy koalicji 13 grudnia - także ci, którzy przekonywali za rządów PiS, że samoloty F-35 to „megalomania”, ochoczo lansowali się na uroczystościu przyjęcia samolotów do służby. Rząd Donalda Tuska próbuje przedstawiać zakup maszyn jako swój „sukces”, a o tym, że nie do końca jest to prawdą, przypomniał wczoraj prezydent Karol Nawrocki.

Pełczyńska-Nałęcz krytykuje prezydenta

Wydaje się zresztą, że obecność Zwierzchnika Sił Zbrojnych na takiej uroczystości jest czymś naturalnym. Najwyraźniej nie dla minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Pan Prezydent ogrzewa się w blasku nowych F-35 kupionych m. in. z $ pożyczek USA z Foreign Military Financing. ZERO offsetu i udziału Polskiego Przemysłu Obronnego w kontrakcie. Ale to “dobra” pożyczka. “Zła” to SAFE w € na zamówienia w Polsce

— napisała na platformie X szefowa Polski 2050.

A może chodzi o to, że były to środki przeznaczone na obronność i pewne, a nie uzależnione np. od tego, czy aktualny rząd akurat podoba się Brukseli?

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X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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