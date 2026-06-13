WIDEO

TYLKO U NAS. Leśkiewicz o Kosiniaku-Kamyszu: Patrzyłem na to z niesmakiem

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Leśkiewicz w studiu Telewizji wPolsce24 / autor: TV wPolsce24
Rafał Leśkiewicz w studiu Telewizji wPolsce24 / autor: TV wPolsce24

O ile nikogo nie dziwi, że symbolicznego chrztu samolotów F-35 dokonała kpt Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po pilocie, który zginął w ubiegłym roku podczas treningu przed radomskim Air Show, o tyle nieco inaczej sprawy mają się w przypadku Pauliny Kosiniak-Kamysz, małżonki szefa MON. Zaszokowało to wielu komentatorów. „Złamana została wieloletnia, ukształtowana tradycja dotycząca matek chrzestnych samolotów czy w ogóle wchodzących do służby różnych sprzętów wojskowych” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Matkami chrzestnymi sprzętów wojskowych trafiających do polskiej armii są zwykle pierwsze damy, choć niekoniecznie. Tymczasem dziś w Łasku symbolicznego chrztu F-35 V generacji dokonały: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona wicepremiera i szefa MON, a na jej prośbę także kpt. Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po mjr. Macieju Krakowianie pseudonim „Slab”. Kiedy pojawiły się nieoficjalne jeszcze wówczas doniesienia o roli Pauliny Kosiniak-Kamysz, to już podczas uroczystości konferansjer stwierdził, że takiego wyboru dokonali sami lotnicy.

Leśkiewicz: Złamano tradycję

O tę sprawę pytany był na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Ta sytuacja rzeczywiście budzi niesmak. Złamana została wieloletnia, ukształtowana tradycja dotycząca matek chrzestnych samolotów czy w ogóle wchodzących do służby różnych sprzętów wojskowych

— powiedział.

Dotąd były to zawsze pierwsze damy. Ale to niekoniecznie musiała być pierwsza dama. Na pewno mogła być to kobieta, która zasłużyła się dla polskiej armii, dla polskiego wojska. Mogła to być weteranka, mogła być to kobieta pilot. Takich możliwości było wiele. Na przykład wdowa po pilocie „Slabie”, który zginął tragicznie kilka miesięcy temu. To sytuacja, którą trudno komentować. Ja na to patrzyłem z niesmakiem i myślę, że wielu i żołnierzy, i Polaków w ogóle, patrzyło na tę sytuację z niesmakiem. Z tym niesmakiem pozostanie pan minister Władysław Kosiniak Kamysz

— ocenił.

Dopytywany, czy pierwsza dama Marta Nawrocka jest zaniepokojona tą sytuacją, Leśkiewicz odparł:

To tylko pokazuje w jaki sposób funkcjonują rządzący. Nie dotyka to ani pana prezydenta, ani pierwszej damy. Możecie państwo być tego pewni. Pierwsza dama nie jest małostkowa. Natomiast ta sytuacja generalnie pokazuje taką formę jakby prywatyzowania sukcesu przez rządzących, sukcesu sprowadzenia F-35 do Polski.

Czytaj także

wPolsce24/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych