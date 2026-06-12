Nie chciał samolotów F-35, a teraz jego żona jest ich matką chrzestną. Dlaczego złamano wieloletnią tradycję?

  • Polityka
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Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. / autor: PAP/Marian Zubrzycki
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. / autor: PAP/Marian Zubrzycki

To jest skandal! Matką chrzestną samolotów wielozadaniowych F-35, które właśnie przyleciały do Polski nie będzie pierwsza dama, prezydentowa Marta Nawrocka, ale żona ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. To złamanie wieloletniej tradycji, ponieważ do tej pory imiona polskim samolotom nadawały pierwsze damy: Maria Kaczyńska i Agata Kornhauser-Duda.

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Ma ona miejsce w ich nowym „domu” - 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie). W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecny jest także były minister obrony i autor sukcesu zakupienia dla polskiej armii supernowoczesnych samolotów, Mariusz Błaszczak - zaproszony na ceremonię przez prezydenta.

Ceremonia przewiduje nadania imienia nowym samolotom F-35, które mają bronić polskiego nieba. Te wielozadaniowe samoloty zostać nazwane „Husarzami” i tu pojawia się skandal, ich matką chrzestną nie będzie jak do tej pory pierwsza dama.

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Wyznaczona przez Kosiniaka-Kamysza

W listopadzie 2006 r. w Poznaniu na lotnisku na Krzesinach wylądowały pierwsze dwa samoloty F16. Witał je prezydent Lech Kaczyński wraz małżonką.

Nadaję Ci imię „Jastrząb”

— powiedziała przed dwudziesty laty pierwsza dama Maria Kaczyńska, która była ich matką chrzestną.

Z kolei listopadzie 2018 roku w Dęblinie miała miejsce ceremonia nadania imienia nowym samolotom szkolnym w polskim lotnictwie M-346. Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda nadała tym samolotom im imię „Bielik”. Podkreśliła, że to dla niej podniosła i wzruszająca chwila.

Niecodziennie zostaje się matką chrzestną tak pięknego samolotu. Czuję się zaszczycona i bardzo dziękuję, za to wyróżnienie, że mogłam dokonać aktu nadania imienia nowym, bardzo wyczekiwanym samolotom szkoleniowym. Mam nadzieję, że będą one państwu bardzo dobrze służyły

— powiedziała małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

I na tym ta historia się kończy, ponieważ matką chrzestną samolotów F-35 ma nie być piewsza dama Marta Nawrocka, a żona ministra Kosiniaka-Kamysza. Tymczasem w 2020 r. prezes PSL powiedział w TVN24, że zakup F-35 to dla niego „megalomania”, decyzja, którą należy odłożyć.

By znaleźć środki na pomoc dla polskich pracodawców i pracowników, należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, czy zakup F-35 

— oświadczył ówczas obecny szef MON. Dziś jednak nie tylko chwali się zakupem supernowoczesnych samolotów dla polskiego wojska, nie tylko ignoruje autora tego sukcesu - ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka - ale niszczy także piękną polską tradycję. Matką chrzestną naszych samolotów F-35 „Husarz” nie jest jak do tej pory pierwsza dama, pani prezydentowa Marta Nawrocka, ale żona Kosiniaka-Kamysza Paulina. Jej najbardziej znanym występem do tej pory było nazwanie Władysława w kampanii wyborczej „tygryskiem”.

Dziś w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku ceremonia przyjęcia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Tradycyjnie samolot dostaje matkę chrzestną. Dziś zostanie nią wyznaczona przez Kosiniaka-Kamysza jego żona, autorka legendarnego filmu Top Gun Tiger.

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koal/PAP

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