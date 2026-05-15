Już za kilka tygodni do polskiej armii trafią pierwsze myśliwce F-35. „Dziś obecna władza przedstawia ten zakup jako własny sukces, mimo że gdy podejmowałem decyzję o pozyskaniu tych maszyn, ci sami politycy ostro tę decyzję krytykowali” - napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, były szef MON.
Podczas rządów PiS Polska na ogromną skalę dokonywała zakupów nowoczesnego, zachodniego sprzętu i broni dla wojska. Jednak niemal każda decyzja ministrów obrony w rządzie Zjednoczonej Prawicy - czy to Antoniego Macierewicza, czy to Mariusza Błaszczaka, była krytykowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj - koalicję rządzącą. Tak samo było z F-35.
Kiedyś krytykowali, dziś się chwalą
O tym, jak źle starzeją się niektóre wypowiedzi polityków koalicji 13 grudnia, przypomniał dzisiaj Mariusz Błaszczak - przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, były szef MON.
Za kilka tygodni do Polski trafią pierwsze myśliwce F-35. Dziś obecna władza przedstawia ten zakup jako własny sukces, mimo że gdy podejmowałem decyzję o pozyskaniu tych maszyn, ci sami politycy ostro tę decyzję krytykowali
— napisał na portalu X, załączając fragment wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza z 2020 r.
Kosiniak vs. Kamysz, czyli F-35 w Polsce
Wicepremier i szef MON równo tydzień temu chwalił się:
Dwunasty samolot F-35 dla Polski gotowy! Właśnie zakończyły się jego testy na ziemi i w powietrzu. Kończy się produkcja kolejnych czterech F-35 i wkrótce opuszczą fabrykę w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. Później faza testów i będą gotowe, by przylecieć do Polski, do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
W komentarzach przypomniano mu pewną wypowiedź z kwietnia 2020 r., kiedy zakup F-35 był dla niego… „wyrazem megalomanii” i decyzją, którą należy odłożyć.
By znaleźć środki na pomoc dla polskich pracodawców i pracowników, należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, czy zakup F-35
— mówił wówczas na antenie TVN24.
Trzeba rozmawiać z Amerykanami. To nie jest sprawa, która nas dzisiaj ochroni
— przekonywał Kosiniak-Kamysz.
Jednak już później, w 2024 r., kiedy był już wicepremierem i ministrem obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, przekonywał na antenie Polsat News, że Polska nie wycofa się z tego zakupu.
Większość państw, które poważnie myślą o obronie, zamawiają F-35
— wskazał.
Czytaj także
X/wnp.pl/defence24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760309-f-35-wkrotce-w-polsce-co-mowil-kosiniak-kamysz-w-opozycji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.