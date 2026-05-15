F-35 wkrótce w Polsce. Błaszczak przypomina, jak Kosiniak-Kamysz chciał rezygnować z zakupu

  • Polityka
  • opublikowano:
Myśliwce F-35. Na miniaturze - wpis Mariusza Błaszczaka / autor: Fratria/x: @mblaszczak
Myśliwce F-35. Na miniaturze - wpis Mariusza Błaszczaka / autor: Fratria/x: @mblaszczak

Już za kilka tygodni do polskiej armii trafią pierwsze myśliwce F-35. „Dziś obecna władza przedstawia ten zakup jako własny sukces, mimo że gdy podejmowałem decyzję o pozyskaniu tych maszyn, ci sami politycy ostro tę decyzję krytykowali” - napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, były szef MON.

Podczas rządów PiS Polska na ogromną skalę dokonywała zakupów nowoczesnego, zachodniego sprzętu i broni dla wojska. Jednak niemal każda decyzja ministrów obrony w rządzie Zjednoczonej Prawicy - czy to Antoniego Macierewicza, czy to Mariusza Błaszczaka, była krytykowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj - koalicję rządzącą. Tak samo było z F-35.

Kiedyś krytykowali, dziś się chwalą

O tym, jak źle starzeją się niektóre wypowiedzi polityków koalicji 13 grudnia, przypomniał dzisiaj Mariusz Błaszczak - przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, były szef MON.

Za kilka tygodni do Polski trafią pierwsze myśliwce F-35. Dziś obecna władza przedstawia ten zakup jako własny sukces, mimo że gdy podejmowałem decyzję o pozyskaniu tych maszyn, ci sami politycy ostro tę decyzję krytykowali

— napisał na portalu X, załączając fragment wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza z 2020 r.

Kosiniak vs. Kamysz, czyli F-35 w Polsce

Wicepremier i szef MON równo tydzień temu chwalił się:

Dwunasty samolot F-35 dla Polski gotowy! Właśnie zakończyły się jego testy na ziemi i w powietrzu. Kończy się produkcja kolejnych czterech F-35 i wkrótce opuszczą fabrykę w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. Później faza testów i będą gotowe, by przylecieć do Polski, do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

W komentarzach przypomniano mu pewną wypowiedź z kwietnia 2020 r., kiedy zakup F-35 był dla niego… „wyrazem megalomanii” i decyzją, którą należy odłożyć.

By znaleźć środki na pomoc dla polskich pracodawców i pracowników, należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, czy zakup F-35 

— mówił wówczas na antenie TVN24.

Trzeba rozmawiać z Amerykanami. To nie jest sprawa, która nas dzisiaj ochroni

— przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Jednak już później, w 2024 r., kiedy był już wicepremierem i ministrem obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, przekonywał na antenie Polsat News, że Polska nie wycofa się z tego zakupu.

Większość państw, które poważnie myślą o obronie, zamawiają F-35

— wskazał.

Czytaj także

X/wnp.pl/defence24/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych