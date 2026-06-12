Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, została matką chrzestną samolotów F-35, które weszły na stan polskiej armii. Ta sytuacja zaskoczyła wiele osób. Celny i bolesny dla szefa MON komentarz do tej sytuacji zamieścił na X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku miała dziś miejsce ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Podczas uroczystości brylował Władysława Kosiniak-Kamysz, który teraz zachwala samoloty F-35 i wyraża radość, że są one na stanie polskiej armii. W przeszłości jednak, gdy za czasów rządów PiS-u podpisywano kontrakt na ich zakup, miał zupełnie inne zdanie w tej kwestii.
Kosiniak-Kamysz przeciw zakupowi F-35
W 2020 roku szef PSL na antenie TVN24 określił zakup F-35 jako „megalomanię” i coś, co należy odłożyć na później.
By znaleźć środki na pomoc dla polskich pracodawców i pracowników, należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, czy zakup F-35
— oświadczył wówczas obecny szef MON.
Komentarz Stanowskiego
To do tego nastawienia Kosiniaka-Kamysza nawiązał w swoim komentarzu red. Krzysztof Stanowski, nawiązując do informacji, że żona Kosiniaka-Kamysza została matkę chrzestną polskich samolotów F-35.
Może chociaż ona w tym małżeństwie była zwolenniczką zakupu F-35
— napisał na X Krzysztof Stanowski. Wpis ten w momencie powstania tego tekstu ma już 6 tys. „polubień”, co pokazuje, że taka ocena sytuacji spodobała się internautom.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762544-kosiniak-kamysz-sie-rozzlosci-to-napisal-stanowski-ws-zony
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