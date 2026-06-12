Wiele osób zaskoczył fakt, że matką chrzestną przybyłych do Polski samolotów F-35 została Paulina Kosiniak-Kamysz, czyli żona obecnego szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wcześniej w podobnych sytuacjach wybierane były raczej Pierwsze Damy. Skąd taka decyzja? Portal wPolityce.pl zapytał o to Ministerstwo Obrony Narodowej.
Zgodnie z informacjami, jakie otrzymaliśmy od MON, decyzja o wyborze Pauliny Kosiniak-Kamysz na markę chrzestną samolotów F-35 włączonych do polskiej armii miała zostać podjęta na prośbę pilotów. Nie jest jednak dokładnie sprecyzowane, którzy to konkretnie piloci mieli zabiegać o to, by żona ministra obrony została matką chrzestną nowych samolotów.
W Polsce zgodnie z przyjętą tradycją to środowisko lotnicze wybiera matkę chrzestną niektórych samolotów wojskowych. To sami piloci poprosili żonę Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej p. Paulinę Kosiniak-Kamysz o przyjęcie tej zaszczytnej roli. Żona wicepremiera, ministra obrony narodowej Pani Paulina Kosiniak-Kamysz zaprosiła do wspólnego udziału w tej uroczystości wdowę po tragicznie zmarłym pilocie panią kpt. Magdalenę Boryc-Krakowian
— przekazało nam MON.
Dotychczasowe matki chrzestne polskich samolotów wojskowych
Resort obrony wskazał też kobiety, które do tej pory były matkami chrzestnymi różnych samolotów wojskowych. Wśród nich znalazły się dwie były Pierwsze Damy - śp. Maria Kaczyńska oraz Agata Kornhauser-Duda.
Co warte podkreślenia, dotychczas matkami chrzestnymi niektórych samolotów wojskowych były:
śp. Maria Kaczyńska, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej - matka chrzestna samolotu F-16 Jastrząb;
Oktawia Nowacka, pięcioboistka nowoczesna, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro i żołnierz WP - matka chrzestna samolotu Boeing 737-800 NG „Józef Piłsudski”;
Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej - matka chrzestna M-346 Bielik;
Halina Łabonarska, polska aktorka teatralna i filmowa - matka chrzestna pierwszego samolotu Gulfstream G550 „Książę Józef Poniatowski”;
por. Magdalena Kozak, lekarz medycyny ratunkowej, oficer Wojska Polskiego – matka chrzestna drugiego samolotu Gulfstream G550 „Generał Kazimierz Pułaski”
— poinformowało MON.
Uroczystość dotyczy tylko niektórych maszyn
Resort obrony wskazał tez, że nie wszystkie samoloty wojskowe miały uroczystość chrztu, podczas której była też matka chrzestna - dzieje się to tylko w niektórych przypadkach.
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie wojskowe samoloty miały uroczystszą ceremonię chrztu z udziałem matki chrzestnej. W Polskich Siłach Powietrznych tradycję chrztu oraz powoływania matek chrzestnych stosuje się wyłącznie wobec wybranych typów maszyn
— podkreślił resort obrony.
Czytaj także
- Wdowa po mjr. Macieju Krakowianie na uroczystości w Łasku. Otrzymała ważną rolę!
- „Husarz” już w Polsce! Prezydent przywitał Błaszczaka i… wbił szpilę Kosiniakowi-Kamyszowi
- Symboliczna scena. Kosiniak-Kamysz aż wstał po tym, co zrobił Nawrocki!
- Nie chciał samolotów F-35, a teraz jego żona jest ich matką chrzestną. Dlaczego złamano wieloletnią tradycję?
koal/tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762494-wiemy-dlaczego-zona-kosiniaka-kamysza-zostala-chrzestna-f-35
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.