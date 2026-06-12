Kpt. Magdalena Boryc-Krakowian i Paulina Kosiniak-Kamysz dokonały dziś ceremonialnego chrztu samolotów F-35 włączonych do polskich Sił Zbrojnych. Pierwsza z kobiet to wdowa po mjr. Macieju Krajowianie, tragicznie zmarłym pilocie. Jednak znaczne kontrowersje wzbudziła w roli matki chrzestnej samolotów żona wicepremiera i szefa MON.
W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wzruszający moment
Według konferansjera, „lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów Paulinę Kosiniak-Kamysz”, żonę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei na jej prośbę, symbolicznego chrztu maszyn dokonała wspólnie z wdową po pilocie Macieju „Slabie” Krakowianie, również służącą w Wojsku Polskim, doktor kpt. Magdaleną Boryc-Krakowian. W trakcie ceremonii towarzyszył im też gen. dywizji Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Kpt. Boryc-Krakowian przyszła na uroczystość wraz z synami.
Fakt, że matką chrzestną maszyn została Paulina Kosiniak-Kamysz, wywołał znaczne kontrowersje. Z jednej strony jest to zaszczyt przynależny przeważnie pierwszej damie, z drugiej - żona wicepremiera i szefa MON sama wypowiedziała formułę chrztu i starała się zdominować całą ceremonię.
W czasach gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze. Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej
— powiedziała Paulina Kosiniak-Kamysz.
Nadajemy ci imię Husarz
— dodały obie, po czym wspólnie dokonały wpisu w księdze pamiątkowej.
Mjr Maciej Krakowian, pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika, lider zespołu akrobatycznego F16 Tiger Demo Team; szef sekcji szkolenia lotniczego Grupy Działań Lotniczych w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego; zginął podczas lotu treningowego do pokazów lotniczych Air Show Radom 2025 – miał 35 lat.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
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