Prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa już w tę niedzielę uda się do USA, by wziąć udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta. Europoseł KO Krzysztof Brejza zamiast cieszyć się z takiego docenienia polskiej głowy państwa, zaczął drwić z polskiego prezydenta, co zażenowało dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka. Tymczasem teraz z kuriozalną obroną Brejzy w tej wymianie wystąpił dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński.
Prezydent Karol Nawrocki - jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - podczas wizyty w USA ma w planach m.in. rozmowy zarówno z prezydentem Trumpem, jak i środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.
W poniedziałek są przewidziane spotkania na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania
— powiedział w RMF FM.
Żenujący wpis Brejzy
Mimo to europoseł KO Krzysztof Brejza - zamiast cieszyć się z dobrych relacji polskiego prezydenta z liderem najpotężniejsze państwa na świecie - uznał za stosowne drwić z polskiej głowy państwa.
Trudno powiedzieć, czy tak nagły wylot Nawrockiego do USA na galę mieszanych walk MMA organizowaną przez Trumpa ma jakiś związek z faktem, że wielu zawodników odmówił startu i organizatorzy szukają szybko zastępstwa…
— napisał na X Krzysztof Brejza, europoseł.
Reakcja Jadczaka
Powyższy wpis zażenował Szymona Jadczaka, dziennikarza Wirtualnej Polski.
Słyszeliście o jakiejś wartościowej działalności tego polityka, która by uzasadniała płacenie mu dużej pensji, bo na razie widzę tylko trollowanie w social mediach?
— zapytał Jadczak na X.
Wieliński broni Brejzy
W obronie Brejzy postanowił stanąć… dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński. Wskazał na rzekome dokonania Brejzy w sprawie… obrony demokracji na Kaukazie.
Owszem, słyszałem. Brejza jako polski europoseł angażuje się w obronę demokracji na Kaukazie. Robi to na tyle skutecznie, że stał się celem nagonki prowadzonej przez proputinowski rząd Gruzji. Bardzo smuci, że do tej nagonki dołącza teraz p. Jadczak
— napisał na X Bartosz T. Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Niestety, Wieliński nie przedstawił konkretnych przykładów tego „skutecznego” zaangażowania Brejzy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762483-to-jest-nie-do-wiary-tak-wielinski-broni-brejzy
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