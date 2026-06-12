To jest nie do wiary! Tak Wieliński broni Brejzy. Mowa o "zasługach" na... Kaukazie

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa już w tę niedzielę uda się do USA, by wziąć udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta. Europoseł KO Krzysztof Brejza zamiast cieszyć się z takiego docenienia polskiej głowy państwa, zaczął drwić z polskiego prezydenta, co zażenowało dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka. Tymczasem teraz z kuriozalną obroną Brejzy w tej wymianie wystąpił dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński.

Prezydent Karol Nawrocki - jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - podczas wizyty w USA ma w planach m.in. rozmowy zarówno z prezydentem Trumpem, jak i środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.

W poniedziałek są przewidziane spotkania na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania

— powiedział w RMF FM.

Żenujący wpis Brejzy

Mimo to europoseł KO Krzysztof Brejza - zamiast cieszyć się z dobrych relacji polskiego prezydenta z liderem najpotężniejsze państwa na świecie - uznał za stosowne drwić z polskiej głowy państwa.

Trudno powiedzieć, czy tak nagły wylot Nawrockiego do USA na galę mieszanych walk MMA organizowaną przez Trumpa ma jakiś związek z faktem, że wielu zawodników odmówił startu i organizatorzy szukają szybko zastępstwa…

— napisał na X Krzysztof Brejza, europoseł.

Reakcja Jadczaka

Powyższy wpis zażenował Szymona Jadczaka, dziennikarza Wirtualnej Polski.

Słyszeliście o jakiejś wartościowej działalności tego polityka, która by uzasadniała płacenie mu dużej pensji, bo na razie widzę tylko trollowanie w social mediach?

— zapytał Jadczak na X.

Wieliński broni Brejzy

W obronie Brejzy postanowił stanąć… dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński. Wskazał na rzekome dokonania Brejzy w sprawie… obrony demokracji na Kaukazie.

Owszem, słyszałem. Brejza jako polski europoseł angażuje się w obronę demokracji na Kaukazie. Robi to na tyle skutecznie, że stał się celem nagonki prowadzonej przez proputinowski rząd Gruzji. Bardzo smuci, że do tej nagonki dołącza teraz p. Jadczak

— napisał na X Bartosz T. Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Niestety, Wieliński nie przedstawił konkretnych przykładów tego „skutecznego” zaangażowania Brejzy.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych