Ekipa Tuska nie oddała hołdu zamordowanemu Polakowi. Dosadny komentarz Millera

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Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jan Grabiec i Andrzej Domański w rządowych ławach w Sejmie oraz wpis Leszka Millera z portalu X / autor: PAP/Leszek Szymański/X-Leszek Miller
Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jan Grabiec i Andrzej Domański w rządowych ławach w Sejmie oraz wpis Leszka Millera z portalu X / autor: PAP/Leszek Szymański/X-Leszek Miller

Niestety, koalicja rządząca (KO, Lewica, Trzecia Droga – z Donaldem Tuskiem na czele) w większości pozostała na miejscach i nie dołączyła do minuty ciszy. Nie przeszkadza im zarzynanie Polaka na ulicy przez czarnego barbarzyńcę” - napisał Leszek Miller na portalu X, odnosząc się do zignorowania oddania hołdu zamordowanemu Henry’emu Nowakowi przez koalicję 13 grudnia…

Dariusz Matecki ostrzegł wczoraj w Sejmie przed wchodzącym w życie unijnym paktem migracyjnym.

Pakt migracyjny oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. My się na to mnie godzimy

— powiedział poseł PiS i przypomniał o skutkach masowej migracji. Jako przykład tych konsekwencji polityk podał śmierć Henry’ego Nowaka, który zginął od ciosów nożem z rąk napastnika pochodzenia hinduskiego. Matecki wezwał wszystkich do oddania hołdu ofierze i pokazał zdjęcie Nowaka.

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Z Donaldem Tuskiem na czele”

Do tego haniebnego aktu odniósł się były premier Leszek Miller.

Niestety, koalicja rządząca (KO, Lewica, Trzecia Droga – z Donaldem Tuskiem na czele) w większości pozostała na miejscach i nie dołączyła do minuty ciszy. Nie przeszkadza im zarzynanie Polaka na ulicy przez czarnego barbarzyńcę

— skomentował na portalu X.

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xyz/wPolityce/X

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Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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