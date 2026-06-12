„Niestety, koalicja rządząca (KO, Lewica, Trzecia Droga – z Donaldem Tuskiem na czele) w większości pozostała na miejscach i nie dołączyła do minuty ciszy. Nie przeszkadza im zarzynanie Polaka na ulicy przez czarnego barbarzyńcę” - napisał Leszek Miller na portalu X, odnosząc się do zignorowania oddania hołdu zamordowanemu Henry’emu Nowakowi przez koalicję 13 grudnia…
Dariusz Matecki ostrzegł wczoraj w Sejmie przed wchodzącym w życie unijnym paktem migracyjnym.
Pakt migracyjny oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. My się na to mnie godzimy
— powiedział poseł PiS i przypomniał o skutkach masowej migracji. Jako przykład tych konsekwencji polityk podał śmierć Henry’ego Nowaka, który zginął od ciosów nożem z rąk napastnika pochodzenia hinduskiego. Matecki wezwał wszystkich do oddania hołdu ofierze i pokazał zdjęcie Nowaka.
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„Z Donaldem Tuskiem na czele”
Do tego haniebnego aktu odniósł się były premier Leszek Miller.
Niestety, koalicja rządząca (KO, Lewica, Trzecia Droga – z Donaldem Tuskiem na czele) w większości pozostała na miejscach i nie dołączyła do minuty ciszy. Nie przeszkadza im zarzynanie Polaka na ulicy przez czarnego barbarzyńcę
— skomentował na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762459-zarzynanie-polaka-miller-o-haniebnym-zachowaniu-ekipy-tuska
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